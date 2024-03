El arándano y sus propiedades para activar el cerebro

Las frutas son una parte importante de una dieta saludable. Son bajas en calorías y grasas, y no contienen colesterol ni sodio; además de ser una buena fuente de vitaminas, minerales y fibra.

Sin embargo, existe una fruta capaz de activar el sistema cognitivo, pero ¿cuál es?

De acuerdo con un estudio publicado por la revista Frontiers in Nutrition el arándano ayuda a mantener el cerebro en forma a medida que se envejece.

De esta manera, es importante que se consuma esta fruta de forma constante, pero sin llegar al exceso. Además, lo recomendable siempre es consultar primero con un profesional de la salud antes de ingerir un nuevo alimento.

Por su parte, el Gobierno de México, dio a conocer las 5 propiedades de los arándanos.

Puede proteger contra trastornos neurodegenerativos

Un suplemento llamado NT 020 presente en los arándanos, té verde y vitamina D3, mejora la función cognitiva en adultos mayores, aumentando la velocidad para procesar la información, según un nuevo estudio de la Universidad del Sur de Florida en Estados Unidos.

Los arándanos son el mejor aliado contra las infecciones urinarias: el jugo de arándano rojo americano, es una alternativa eficaz a los antibióticos para el tratamiento y prevención de este mal.

Adicionar arándanos al desayuno, la merienda o simplemente consumirlos como finos bocadillos, representan 10 por ciento menos posibilidades de desarrollar hipertensión.

No sólo son ricos en sabor, también en vitaminas A, B y C, que fortalecen el sistema inmunológico y combaten las infecciones. La vitamina C que contienen los arándanos te ayudará a evitar los molestos resfriados y a aliviar los síntomas gripales.

Los arándanos deshidratados pueden ser empleados para tratar la diarrea, así como para tratar trastornos oculares, incluidos la poca visión nocturna, fatiga ocular y miopía.