¿Dolor de cabeza? Un neurólogo te ayudará

La cefalea, o dolor de cabeza, es una de las principales razones que llevan a una persona a ver al médico en el mundo. Si bien las mas comunes son por estrés o por migraña, existen otros síntomas acompañantes al dolor de cabeza que pueden llegar a poner en riesgo la vida del paciente.

Por esa razón, David Augusto Bernal Varela, Neurólogo clínico quien trabaja en Hospital Andalucía, en Hospital San José Gómez Palacio y Hospital Ángeles de Torreón, mencionó algunas banderas rojas que deben tomarse en cuenta, y que deben ser la señal para ir de manera inmediata con un especialista.

1. ¿Hay síntomas sistémicos?

“Por ejemplo”, dice el neurólogo, “síntomas con fiebre, dolores musculares, dolor de mandíbula, que esté asociado al adormecimiento de algún miembro del cuerpo como el brazo o la pierna”.

2. ¿Hay antecedentes?

“El médico siempre tiene que preguntar si en la familia del paciente hay historia de dolores de cabeza, de neoplasias o cáncer. Si está un paciente que tiene un dolor de cabeza reciente, y en sus familiares hay antecedentes de neoplasia o cáncer de cerebro, es una bandera roja”.

3. ¿Hay síntomas neurológicos asociados al dolor de cabeza?

“Esto podría ser alteración del estado de la conciencia, uno que se acompaña de alteraciones visuales, auditivas, o que le produzca incluso desmayos al paciente o cualquier otra sintomatología aparte del dolor de cabeza. Llega a pasar que vienen por un dolor de cabeza y al hacer preguntas te das cuenta de que viene además porque se le duerme un brazo o pierde fuerza en él, esto podría ser síntoma de un infarto cerebral”.

4. ¿Cómo inician los dolores?

“Esto especialmente cuando hay inicios súbitos de dolores de cabeza. Nosotros lo llamamos cefalea en trueno. Se trata de un dolor de cabeza en el que tú estás perfectamente haciendo tus cosas y empieza un dolor de cabeza impresionante. Es un dolor que llega a su máxima intensidad en menos de un minuto. Es una bandera roja porque se puede tener algo más adentro de la cabeza, como un sangrado. Puede ser una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia intraparenquimatosa, o que puedes tener ahí alguna malformación arterial como un aneurisma cerebral”.

5. ¿Cuándo aparecieron los dolores de cabeza?

“Es cuando el dolor de cabeza es nuevo. Es decir, que si un paciente no tenía dolores de cabeza se le empiezan a presentar a los 50 o más años. Si un paciente tiene menos de 50 años e inicia con un dolor de cabeza, puede estar dentro de los más comunes. Muy probablemente, 95 por ciento de las ocasiones no va a ser algo que no se pueda tratar con medicamentos. Pero si tienes más de 50 años e iniciaste con un dolor de cabeza, entonces nosotros tendríamos que abordar el caso para descartar otro tipo de enfermedades”.

6. ¿Han cambiado los patrones del dolor?

“Si un paciente tiene dolores de cabeza desde la infancia, desde la adolescencia, y tiene muchos dolores, y de repente cambia el dolor, ¿qué es lo que pasa? Si me dolía toda la cabeza y de repente cambia y nada más me duele el ojo y la mitad de la cabeza, ése es un cambio en el patrón del dolor de cabeza. Si antes me dolía toda la cabeza, como muchos pacientes dicen, un dolor de cabeza normal (aunque no hay dolores de cabeza normales), y cambia el patrón del dolor de cabeza, entonces ésta es una bandera roja para nosotros en donde tenemos que acudir con el neurólogo”.

7. ¿Empeora el dolor con el cambio de la posición?

“Puede ser cuando hace un esfuerzo físico, como acostarse o levantarse, en algunos pacientes cuando hacen ejercicio al toser o estornudar, y se empiece a sentir dolor. Cuando eso sucede se tiene que ir con un neurólogo para conocer por qué sucede esto”.