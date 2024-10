Diputado exige fortalecer fiscalías y policías locales en la Estrategia Nacional de Seguridad

Exhortan al Titular del Ejecutivo Federal considerar adicionar como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los mecanismos y la instrumentación necesaria para fortalecer a las policías y fiscalías locales, así como a la procuración de justicia federal y estatal.

Lo anterior a través de un Punto de Acuerdo que presentó el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez en la última sesión del Congreso del Estado, quien indicó que específicamente la estrategia de ellos se basa en la confirmación de un gabinete de seguridad en el fortalecimiento de la Guardia Nacional, en inteligencia, y en un procedimiento de prevención a través de políticas públicas que fortalezcan el núcleo social para que los jóvenes no sean reclutados por el crimen organizado.

“Esa es la estrategia de seguridad nacional, sin embargo están dejando a un lado un tema muy relevante que son las fiscalías locales, y las policías municipales y estatales, no se ve en el plan de seguridad nacional, ni se alcanza a ver que de aquí al mediano o corto plazo, haya reformas significativas para fortalecer las fiscalías y por ende la procuración de justicia”, precisó.

Manifestó que si bien hay que aplaudir lo que está bien hecho, también hay que sugerir, y uno de los vacíos que el legislador panista contempla en la estrategia nacional, y el principal problema al no haber procuración de justicia como eje central de la estrategia de seguridad, es que siguen liberando capos, o siguen liberando puchadores.

“Lo que pasa es que las carpetas de investigación, por eso hago alusión, están mal integradas, por eso hago alusión a las fiscalías, a los ministerios públicos. Los guardias nacionales se supone que van a estar bien capacitados, pero es algo que no deja de preocupar y que estuvimos criticando y señalando cuando estaba el debate de la reforma a la Guardia Nacional precisamente, y lo dije en tribuna, como le estás dotando ese nivel de atribuciones a los integrantes de la Guardia Nacional, atribuciones que generalmente hace un juez o magistrado”, cuestionó.

Puntualizo que de nada sirve fortalecer a la Guardia Nacional, ni tener inteligencia, ni aumentar e incrementar el patrullaje, e incluso de nada sirve la coordinación y los esfuerzos de coordinación, si se siguen liberando criminales, si no hay procuración de justicia.

“Se agravó en el sexenio de AMLO, porque incluso no hubo capturas relevantes, y a demás cuando se capturaron en muchas de las ocasiones se liberaron, ahí está el ejemplo del culiacanazo”, resaltó.

Dijo que a pesar de que el sistema de procuración de justicia no ha estado al cien ni es el modelo que quisiéramos, al menos en sexenios anteriores no se daba con esta frecuencia las omisiones que hoy se dan por parte de las autoridades al mantener a los criminales en las calles, y mientras esto ocurra, mientras sigan los criminales en las calles, no se va a poder combatir la seguridad como quisiéramos.

“En la liberación de los detenidos son las dos cosas, en algunos casos ha sido por voluntad, pero en otros sin duda por falla en los procesos, por eso estamos haciendo alusión a que deben venir reformas en materia de fiscalía federal, locales y por supuesto el fortalecimiento de las entidades políticas estatales y municipales”, concluyó.