Dile adiós a las estrías con estos 8 tips

Las estrías son líneas visibles en la piel que aparecen cuando el tejido conectivo debajo de la superficie cutánea se estira y desgarra. Aunque no son dañinas ni dolorosas, para muchas personas representan un desafío estético.

Según la Clínica Mayo, suelen aparecer en áreas como el abdomen, las mamas, las caderas y los glúteos, y son comunes durante el embarazo, especialmente en el último trimestre.

¿Qué son las estrías y por qué aparecen?

El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel (NIAMS) explica que las estrías son resultado de micro desgarros en las fibras de colágeno y elastina de la piel, esenciales para su elasticidad. Esto ocurre principalmente cuando hay un estiramiento rápido de la piel, como en el embarazo, cambios bruscos de peso o crecimiento acelerado.

A continuación, presentamos 8 consejos respaldados por expertos y estudios científicos para prevenir y reducir la aparición de estrías.

1. Mantén la piel bien hidratada

La hidratación es clave para mejorar la elasticidad de la piel. Según un estudio publicado en The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, el uso de cremas ricas en ácidos grasos esenciales y vitamina E puede reducir significativamente la aparición de estrías en mujeres embarazadas.

2. Consume una dieta balanceada rica en colágeno

El colágeno es una proteína fundamental para la salud de la piel. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) recomiendan una dieta rica en proteínas, antioxidantes y vitamina C para promover la producción de colágeno y mantener la piel resistente y saludable.

3. Mantén un peso estable

Evitar cambios bruscos de peso es esencial para prevenir las estrías. La Academia Americana de Dermatología (AAD) sugiere optar por una pérdida de peso gradual y mantener un peso saludable para minimizar el estrés en la piel.

4. Evita el uso prolongado de corticoides

El uso prolongado de corticoides puede debilitar las fibras de colágeno, volviendo la piel más propensa a desarrollar estrías. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda utilizarlos únicamente bajo supervisión médica y evitar su uso innecesario.

5. Masajes y exfoliación

Los masajes con aceites esenciales, como el aceite de coco o de rosa mosqueta, mejoran la circulación y la elasticidad de la piel. Además, una exfoliación suave con productos naturales, como exfoliantes a base de azúcar o sal marina, favorece la regeneración celular y mejora la apariencia de la piel.

6. Realiza ejercicio de manera gradual

El ejercicio regular ayuda a mantener un peso saludable y tonificar la piel, pero debe hacerse de forma gradual para evitar cambios bruscos en el tamaño muscular. Si practicas ejercicio, considera usar ropa de compresión para proteger la piel.

7. Protege tu piel del sol

La exposición solar puede debilitar la estructura de la piel y acentuar las estrías. Utiliza protector solar diariamente y evita la exposición prolongada al sol.

8. Usa cremas o aceites antiestrías

Las cremas y aceites con ingredientes como almendras y rosa mosqueta son excelentes aliados para prevenir y tratar las estrías. Estos productos nutren profundamente la piel y ayudan a mejorar su elasticidad.

Prevenir las estrías es posible con hábitos simples, como mantener la piel hidratada, llevar una dieta balanceada y evitar cambios bruscos de peso. Aunque estas marcas no representan un riesgo para la salud, seguir estos consejos puede ayudarte a cuidar tu piel y mantenerla en óptimas condiciones.