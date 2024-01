De 100 % a 0 %; Federación corrige ocupación por infecciones respiratorias en UMAE 71 del IMSS de Torreón

Después de una corrección que hizo la Secretaría de Salud federal en el Sistema de Información de la Red IRAG, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS de Torreón, pasó del 100% de ocupación de camas de hospitalización por infecciones respiratorias agudas graves a cero internamientos.

El Hospital de Especialidades, informó esta mañana que fue dado el único paciente que se encontraba hospitalizado por cuadro clínico sospechoso de covid-19. Previamente, había desmentido que tuvieran saturación de camas por IRAG.

En esta ciudad, con ninguna hospitalización también se encuentran los Hospitales Generales de Zona No. 16 y 18 del Seguro Social y el Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" del Issste. Por el lado de Gómez Palacio, aparecen en ceros el Hospital General (hoy Hospital Nuevo); el HGZ No. 51 y el HGZ No. 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A nivel estatal, Coahuila y Durango se mantienen con cero por ciento de ocupación de camas en hospitalización general por IRAG, según la información oficial de autoridades de salud federales.

Ayer, el gobierno de México envío un comunicado informando que el sector cuenta con disponibilidad de camas hospitalarias para atender covid-19, conforme a la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), que mostró que, al 13 de enero, la ocupación de camas generales era de 5% y con ventilador de 1%.

Esto significa que, de un total de 5 mil 489 camas reportadas por las unidades hospitalarias para la atención de pacientes con Covid-19, 183 camas generales y 25 con ventilador estaban ocupadas.

En consecuencia, aseguraron que se observó un notable descenso en la demanda de atención, en comparación con las olas epidemiológicas previas.