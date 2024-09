Dante vs no herejes

A quienes Dante otorga el privilegio de ser los primeros que mira en el infierno de su Divina Comedia es a los indecisos, a los que no tomaban partido, a los irresolutos; a los no herejes, para usar la palabra de aquel tiempo. La paradójica distinción se la ganan también por haber vivido sin vileza pero sin elogios: che visser senza infamia e sensa lodo.

Eso pensé en alguna de las ocasiones en que la candidata de la coalición derechista de las elecciones del 2 de junio comentó que ella no pertenecía a ninguno de los partidos que la impulsaban. Es decir, no tenía, partido, no había tomado partido. No era hereje, en sentido renacentista, porque en aquella época el hereje era el que escogía, optaba, decidía. La declaración de tufo apartidista de la entonces candidata la embarraba de infamia; a ella y a sus promotores.

El rechazo a los partidos políticos cundió a mediados del siglo XX cuando las sociedades por todo el mundo mostraban diversos grados de inquietud contra el capitalismo y los potentados vieron que no sólo los partidos comunistas, también los partidos no radicales encabezaban las luchas populares. Entonces los poderosos empezaron a desprestigiar a todos los partidos, pero también al hecho de simpatizar, militar y participar en sus direcciones.

Dante fue militante y teórico político, por eso no es de extrañar que, en el canto tercero del Infierno, antes que a otros réprobos, lance sus críticas y agravios a los indecisos, pusilánimes, tibios, grises, triste di coloro. En ese pasaje, Dante hace decir a Virgilio, acerca de los que no se deciden, a los irresolutos, que “su oscura existencia es tan abyecta, que miran con envidia a cualquiera que tome decisiones en la vida”.

De ese modo el apartidismo (“no soy de aquí ni soy de allá”, canta cierto “cantautor”) devino, desde mediados del siglo XX, antipartidismo, es decir, se pasó de la indiferencia ante los partidos políticos, a atacarlos. Paralelamente se privilegiaba la existencia de organizaciones sociales, ONG, y a la idea de que la “sociedad civil” sin estructuras partidarias podía servir a la vida política. El plan era reajustar las riendas de la sociedad, del pueblo, o sea, debilitar y evitar su organización como cuerpo capaz de responder al poder.

Pero en lo individual muchos apartidistas, es decir, muchos que no tomaban partido persistieron y se reprodujeron. Estimulando la imaginación podemos decir que provocarían una explosión demográfica en el canto tercero de la Divina Comedia. Sin embargo, Dante desprecia tanto a los indecisos, a los que no son de aquí ni son de allá, que prefiere que no los reciban ni en el infierno por no ofender a los otros condenados con su presencia. Ne lo profondo inferno gli riceve.

Ahora, un leve acercamiento al porqué de la tirria contra los partidos políticos. Estas organizaciones donde se aglomeran los intereses sociales eran potenciales (a veces se realizaron como) conductores de los movimientos de liberación nacional, de la independencia de algunos países, de las protestas por el intervencionismo militar y político de EU, de la expansión del ejemplo de la revolución cubana, del magisterio del Partido Comunista de la URSS, del crecimiento del marxismo y del socialismo. Atrás de reacciones y acciones como éstas estaban los partidos políticos.

En conclusión, Dante, a quienes primero agravia por pecadores, y lo hace en el canto tercero del Infierno, es a los que no son de aquí ni son de allá. Los llama “turba de pusilánimes” y en seguida “seres sin valor” (en mi edición bilingüe de la Divina Comedia, de editorial Tomo), sin valor en dos sentidos, es decir, no son valientes, ni bravos, ni arrojados y, por otra parte, no son apreciables, ameritados, estimables, valiosos. Cuánto despreciaba el gran poeta y político, que murió un 14 de septiembre, a los indecisos.