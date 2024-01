Cultura en Coahuila apostará por desarrollo integral; Premio Manuel Acuña de Poesía seguirá pausado

Emplear la cultura en el desarrollo integral de las personas será el eje central en la gestión de Esther Quintana Salinas al frente de la Secretaría de Cultura de Coahuila, así lo afirmó la funcionaria en entrevista con El Siglo de Torreón.

Nombrada el pasado 2 de diciembre por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como dirigente del organismo cultural más importante de esta entidad, aseguró que ha empleado su primer mes en funciones para conocer a fondo a su equipo de trabajo, donde se ha dado continuidad a mandos medios de la anterior administración.

Indicó que además de las artes y la literatura, la cultura también tiene un rostro formado por la historia de los pueblos, por las vivencias de hombres y mujeres residentes de determinado espacio geográfico.

“Eso es lo que hace la cultura, eso es lo que hace la idiosincrasia, eso es lo que te define, eso es lo que te da entidad y hacer sentirte parte dé, parte de tu comunidad”.

PLAN Y PRESUPUESTO

La Secretaría de Cultura de Coahuila trabajará con 244 millones 954 mil 12.53 pesos, de los cuales tan sólo 38 millones 959 mil 778 pesos se destinarán a gastos generados por actividades culturales.

En su plan de trabajo, Quintana Salinas destacó la continuación del programa Caravana Cultural, con el cual se pretende llegar a los distintos rincones de los 38 municipios coahuilenses a través de la danza, literatura, actividades escénicas y música.

Añadió que se le dará impulso a los artistas locales y buscará reunirse con ellos para escuchar y atender sus necesidades de primera voz.

“Tenemos que aprender a conjugar en plural. Hay un paradigma que tenemos que romper: todo este mundo de la cultura no es para un sólo individuo, no es para una sola persona. Se necesita, precisamente, la colaboración de todos”.

Otro programa a lanzarse estará enfocado a la generación y difusión de la lectura, para aminorar el desconocimiento del idioma español. “Vamos a trabajar de manera muy intensa con la sociedad, con organizaciones, con la propia Secretaría de Educación, con la Secretaría de Desarrollo Social, con los municipios”.

Además, compartió que la Feria Internacional del Libro Coahuila 2024 se efectuará en el mes de septiembre, aunque el país, estado e institución invitados todavía están por definirse.

También se tratará de salvaguardar el patrimonio cultural de Coahuila, en especial a sus distintas haciendas y templos, algunos de ellos en malas condiciones como la Hacienda de Santa Ana de Hornos en Viesca, con el fin de convertirlos en atractivos turísticos que genere recursos para el estado.

NO VAN

Cuestionada sobre los recortes de presupuesto federal que ha sufrido Coahuila en los últimos años, Esther Quintana Salinas aseguró que este será un tema a atenderse.

Por lo pronto, proyectos como el Festival Julio Torri o la convocatoria al Premio Internacional Manuel Acuña en Lengua Española seguirán congelados y no se realizarán en 2024.

“Infortunadamente, el Premio Manuel Acuña y el Festival Julio Torri no los vamos a poder realizar este año. Yo espero que se mejoren las condiciones y que el año que entra podamos estar en posibilidades de echarlos para adelante. En este momento no los tenemos contemplados porque demandan un alto costo y no contamos con los recursos”.

VISITA A LA LAGUNA

Será el próximo lunes 15 de enero cuando Esther Quintana Salinas visite la región lagunera para reunirse con distintas instituciones culturales que trabajan con apoyos estatales. La agenda contempla diálogos con los patronatos de la Camerata de Coahuila y el Museo Arocena.

También se reunirá con la Coordinación Región Laguna de la misma Secretaría de Cultura.

Además, la secretaria espera poder establecer conversación con el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, y el director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), el arquitecto Antonio Méndez Vigatá.

EQUIPO

Con una carrera política formada en las filas del Partido Acción Nacional (PAN), será la primera vez que Esther Quintana Salinas esté al frente de una institución cultural, aunque fue presidenta de la Comisión de Cultura del Cabildo de Saltillo, durante la administración municipal de Manolo Jiménez Salinas y asegura estar relacionada con las artes desde temprana edad.

Cabe señalar que en su equipo de trabajo aparece una nueva figura, la del subsecretario de Cultura, la cual será ocupada por Salvador Álvarez de la Fuente. En palabras de Quintana Salinas, esta subsecretaría servirá para “enfatizar, para darle seguimiento puntual a todos esos programas especiales que tenemos”.

Respecto a los mandos medios, Claudia de los Santos estará en Vinculación Cultural; José Luis Rodríguez Sena en Desarrollo Cultural; Jorge Dávila en Fomento a la Lectura; Ramiro Rivera en Artes Visuales; Andrés Mendoza en Museos; Javier Fuentes en Consejo Editorial, entre otros.