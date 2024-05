Cuatro municipios de Coahuila reportan plaga de chinches

En al menos cuatro municipio del estado es donde se han presentado casos de plaga de chinche, indicó el secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez.

Según dio a conocer, se han registrado casos en Saltillo y Ramos Arizpe, por lo que ya se acudió a al menos 20 colonias; también se han presentado en Torreón y Piedras Negras principalmente por las altas temperaturas, que es cuando más se reproduce este tipo de insecto.

No obstante, aseguró que esta no es de la que cause algún tipo de enfermedades, es un tipo de chinche fitófaga que no te produce ninguna enfermedad.

“Ya se levantaron muestras de esta, se llevaron al laboratorio estatal, se hicieron estudios y no son transmisores de nada, muchas veces el problema es el medio ambiente donde se rodea, donde está esta plaga, cuando hemos ido vemos atrás de las escuelas o colonias, hay demasiada maleza o basura y ahí es donde se producen, entonces hemos estado en coordinación con municipio para que hagan una buena limpieza de lo contrario nunca se van a acabar”, afirmó.

Dijo que se cuenta con insecticida pero no le pega directamente a esta chinche, porque no es del tipo que cause algún problema de salud.

“Ya se hicieron estudios, análisis, ya se llevaron a laboratorio y se llegó a esta conclusión, sin embargo seguimos apoyando para llevar a cabo trabajos de fumigación”, recalcó.

Subrayó que es muy importante tener una buena limpieza, principalmente en los alrededores donde hay terrenos baldíos, ya que tienen mucha maleza y eso causa que se reproduzcan.