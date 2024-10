¿Cuándo extraer las muelas del juicio?

Entre los 17 y 25 años aparecen las muelas del juicio o las también llamadas terceros molares o cordales. Se trata de los últimos dientes en erupcionar, sin embargo, no en todos los casos es conveniente mantenerlas y debe recurrirse a la extracción quirúrgica.

Las muelas del juicio no siempre causan problemas. No será necesario extraerlas si están sanas, han crecido completamente, están en la posición correcta, se puede morder correctamente y se pueden limpiar a diario. No obstante, en la mayoría de los casos pueden afectar la salud dental.

Problemas comunes

A menudo, los terceros cordales no tienen espacio suficiente para crecer adecuadamente, por lo que pueden ocasionar el amontonamiento de los dientes cercanos.

Uno de los principales problemas es que si no pueden crecer de manera habitual, éstas quedan atrapadas dentro de la mandíbula, lo que puede provocar una infección o causar un quiste que dañe las raíces de otros dientes.

También es posible que crezcan parcialmente a través de las encías favoreciendo la acumulación de bacterias causantes de enfermedades e infecciones en las encías. También pueden ocasionar caries.

Incluso, es posible que crezcan en diferentes ángulos en la mandíbula, a veces hasta de forma horizontal, lo que también puede perjudicar al soporte óseo y a los dientes cercanos.

Con la evolución, la muela del juicio es una pieza dental que tiende a desaparecer. Foto: Cortesía

¿Cuándo sí extraerlas?

Su extracción debe llevarse a cabo en cualquiera de los problemas ya mencionados y en los siguientes casos, de acuerdo con la American Dental Association:

Dolor en las muelas del juicio o cerca de ellas.

en las muelas del juicio o cerca de ellas. Repetidas infecciones en el tejido blanco detrás del último diente inferior.

en el tejido blanco detrás del último diente inferior. Tumores, quistes o sacos llenos de líquido.

o sacos llenos de líquido. Daño a los dientes cercanos.

Caries por todas partes.

por todas partes. Enfermedad de las encías.

Algunos dentistas recomiendan extraerlas si no crecen completamente, según destaca Mayo Clinic.

Por naturaleza, es complicado mantener limpia el área de las muelas del juicio debido a que el cepillo no entra adecuadamente. Esto sumado a la falta de higiene dental puede causar caries e impulsar en mayor medida la acumulación de bacterias. En estos casos el dentista evaluará la opción más adecuada para el paciente, sin embargo, generalmente se opta por la extracción de los molares.

Extraer estas muelas entre los 15 y 22 años suele ser más seguro y sencillo puesto que requieren de menos recuperación que los pacientes en edades más avanzadas. "Esto se debe a que las raíces no están formadas por completo, el hueso de la mandíbula es menos denso y la recuperación de la cirugía generalmente es más rápida", señala la Clínica Mayo.

Aunque parezca que todo está en orden, es recomendable tomar una radiografía de terceros molares y permanecer bajo la supervisión del cirujano dentista para vigilar y descartar patologías asociadas las muelas del juicio.