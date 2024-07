Continúa protesta de trabajadores en el Museo Regional de La Laguna

Durante la presentación del “Hombre de Bilbao”, el descubrimiento arqueológico más reciente en Coahuila, y ante la visita de Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), trabajadores del Museo Regional de La Laguna (MUREL) continuaron laborando bajo protesta contra el patronato del museo.

Como desde hace meses, la entrada del MUREL siguió tapizada con cartulinas donde se han escrito mensajes como: “Necesitamos transparencia y honestidad en el patronato del MUREL. El INAH no debe permitir la corrupción”, “Se solicita un patronato. Requisitos: que no viva del MUREL”, “Necesitamos un patronato que no utilice al Museo Regional de La Laguna como moneda de cambio para uso personal de sus integrantes”, “Formaste un patronato, utilizaste al MUREL en beneficio personal. Respeta a la institución. Alto a la corrupción”, entre otros.

Cabe recordar que en mayo pasado, Rafael Hernández Melchor, vocal de la Sección Coahuila y representante del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), compartió a El Siglo las inquietudes de los trabajadores del MUREL, quienes denuncian la falta de mantenimiento del edificio y supuestos manejos irregulares de los recursos por parte del Patronato del Centro Cultural de la Laguna A.C., cuya presidencia es ocupada por Ricardo Martínez Torres y hasta finales de 2023 encabezó Héctor Guerrero Herrera.

Cuestionado ante la situación, Diego Prieto Hernández se limitó a declarar: “Vamos a platicar, a escuchar las opiniones. El INAH es una institución académica y aquí todo está sujeto a la discusión, al diálogo abierto, al pensamiento crítico. Y lo vamos a platicar y vamos a llegar a buenos acuerdos. El instituto es así, no eliminamos ninguna protesta”.

Sobre la salida de Gretel de la Peña de la dirección del MUREL, indicó que ella ya no tiene relación laboral con el INAH, pero no detalló los motivos por los cuales decidió hacer cambios en la citada dirección.

“Aprecio mucho a Gretel y en un momento consideré conveniente cambiar a la titular del MUREL. Yo le ofrecí que pudiera seguir desempeñándose en otras tareas dentro del INAH, porque me parece alguien a quien el INAH debe tener reconocimiento. Ella no quiso y, por lo tanto, tenía que acatar una determinación del director general”.

Desde marzo pasado, el director del MUREL es Miguel Ángel Ciprés Guerrero.

Así mismo, el director del INAH agregó que se reuniría por la tarde con los trabajadores del MUREL para poder escuchar sus peticiones e inquietudes.