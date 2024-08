Contexto lagunero

La Inteligencia Artificial Generativa iniciará la siguiente ola de productividad, demos un vistazo acerca de dónde el valor de los negocios puede aumentar considerablemente y el impacto potencial en la fuerza de trabajo. La IA ha entrado a nuestras vidas de forma incremental, desde los teléfonos inteligentes hasta el manejo de autos sin operador y las sorpresas tecnológicas de los minoristas para sorprender y deleitar a los consumidores.

La alta velocidad con que la IA Generativa se está desarrollando, provoca que esta evolución no sea nada fácil.

En noviembre de 2022 se presentó una solución de IA y cuatro meses después, un nuevo modelo con marcados avances tecnológicos superiores al modelo original. Otra solución -se lanzó en mayo de 2023capaz de procesar 75mil palabras en un minuto; esta solución es diez veces más veloz que la que se lanzó en el mes de marzo de 2023.

La IA comprende aplicaciones típicamente creadas usando modelos que contienen redes neurales inspiradas por millones de neuronas conectadas en el cerebro humano. Los siguientes son algunos datos del impacto del desarrollo de la IA Generativa: El impacto de la IA en la productividad puede agregar millones de millones de dólares a la economía global.

El valor estimado es de $2.6 a $4.4 trillones de dólares anualmente El 75% del valor de la IA Generativa se logra en operaciones con los clientes,mercadotecnia y ventas, ingeniería de programas de cómputo y en investigación y desarrollo. La IA tendrá un impacto muy significativo en todas las industrias: banca, alta tecnología, ciencias de la vida y la salud. En la banca, por ejemplo, la tecnología puede lograr aumentos de valor de $200 a $340 billones anualmente si las soluciones se aplican al 100%. En ventas al menudeo el impacto potencial es de $400 a $660 billones de dólares por año.

La IA Generativa tiene el potencial de la anatomía del trabajo, aumentando las capacidades de los trabajadores individuales mediante la automatización de sus actividades. La IA combinada con otras tecnologías, tiene el potencial de automatizar las actividades del trabajo para absorber entre el 60 y 70% del tiempo de los empleados, aumentando su eficiencia. La IA tiene capacidad para aumentar la habilidad para entender el lenguaje y tiene más impacto en el conocimiento del trabajo asociado con las ocupaciones que tienen altos salarios y requerimientos ocupacionales que otros tipos de trabajo. Se estima que la mitad de las actividades del trabajo pueden llegar a ser automatizadas en el período de los años 2030 y 2060, con un punto medio en el año 2045, una década más pronto que la calculada en estimaciones previas, mediante desarrollo de tecnología, factibilidad económica y tiempo de difusión. La IA Generativa puede incrementar sustancialmente la productividad en el trabajo, pero requiere soporte económico para apoyar a los trabajadores en la aplicación de la IA.

La productividad puede aumentar de 0.1 a 0.6%anualmente durante estos años hasta el 2040, dependiendo de la adopción de la tecnología y el redespliegue de del tiempo de los trabajadores en otras actividades.

Combinando la IA con otras tecnologías, la automatización del trabajo puede agregar de 0.5 a 3.4% anualmente, a la productividad. Sin embargo, los trabajadores necesitarán aprendizaje de nuevas habilidades y algunos de ellos, cambiarán de ocupación.

Si de manejan adecuadamente la transición de los trabajadores y otros riesgos, la IA puede contribuir sustancialmente al crecimiento de la economía y a apoyar un mundo más sustentable e incluyente. La era de la IA Generativa apenas empieza. El entusiasmo por esta tecnología es palpable y se están desarrollando muchas pruebas piloto.

Pero la obtención de los beneficios tomará tiempo. Y los líderes de negocios y la sociedad, todavía tienen considerables cambios que adoptar, esto incluye administración de riesgos, determinando cuales nuevas habilidades y capacidades necesitará la fuerza de trabajo. Fuentes de reference:Mc Kinsey & Co., Michael Chui, Eric Hazan, Roger Roberts, Alex Singla, Kate Smaje, Alex Sukharevsky, Lareina Yee, and Rodney Zemmel, representantes de puntos de vista de QuantumBlack, AI byMcKinsey; McKinsey Digital; the McKinsey Technology Council; the McKinsey Global Institute; and McKinsey’s Growth, Marketing & Sales Practice. [email protected]