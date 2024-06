¿Cómo ser madre y trabajar a la vez? Encuentra el equilibrio

Ser madre es una tarea compleja, que requiere acompañamiento y mucho aprendizaje para que a la vez que se disfruta esta etapa, no se descuiden otros aspectos de la vida. Por esa razón, el psicólogo especializado en terapia familiar y de pareja, Alejandro Salas Aguilera, da una entrevista a este medio a fin de disipar las dudas.

Lo primero en referir son las definiciones. La maternidad es, entonces, el estado en que una mujer consigue tener hijos, que se establece desde antes del nacimiento: en el propio embarazo. En este estado se generan una serie de vínculos: biológico, psicológico y espiritual.

“También tiene la función de perpetuar la especie humana, aunque es más complejo que eso, porque también cumple la importante función social de integrar al grupo familiar y de convertirlo en la célula en la cual se fundamenta la sociedad y en donde surgen los primeros lazos de control social. Con esto se puede afirmar que la maternidad cumple con una función social básica e indispensable”, dice.

Expectativas

Alejandro Salas considera que es necesario resignificar el concepto de maternidad, en uno en el que no se vaya por los extremos: no estigmatizarla, pues tiene una función social importante y es vital para las relaciones humanas, pero tampoco, al mismo tiempo, se debe romantizar.

Además, si bien hay diferencias, una madre sigue siéndolo siempre. Más allá de la edad de sus hijos, suelen están preocupadas por su bienestar.

“En todos los casos es algo hermoso y hasta puede llegar a ser una bendición. Pero también es aceptar que en algunas ocasiones va a haber momentos donde una mujer se puede sentir mal o puede sentir que no está de alguna forma satisfecha con lo que ella esperaba.

"Por eso lo importante de resignificar, adaptarse a ante la situación, ubicar precisamente lo que mencionaba esos límites. Sí, hasta dónde me corresponde, hasta dónde no me corresponde”.

Esto ayuda también a mesurar las expectativas, en el sentido de que necesita cumplir con ciertas exigencias, como dedicarse exclusivamente a esta actividad, que es, por la responsabilidad y demanda que lleva, generadora de estrés y cansancio.

De no cumplir con las expectativas, a veces desmedidas, es posible que se genere en la madre un sentimiento de culpa.

Para establecerse bien en la realidad, dice el psicólogo, se debe entender que el tiempo es limitado. Aunque no todo lo tiene que realizar en un tiempo definido.

Hay cosas que se podrán hacer después y otras no. Es importante que, una vez comprendido esto, no se exija más de lo posible.

“Las madres que son trabajadoras deben conocer sus límites de su energía y su paciencia, no caer en el concepto de la madre omnipotente, y que debe aprender a delegar tareas, hacer equipo, que puede ser con su pareja.

“Debe aprender a priorizar lo que quiere realmente en un determinado tiempo y asumir sus elecciones. Renunciar a ciertas situaciones para adaptarse a esta nueva etapa, para transformar la culpa en responsabilidad”.

Establecer límites y prioridades serán tus aliados en la maternidad.

Red de apoyo

El psicólogo hace énfasis en que una madre debe apoyarse en sus personas cercanas, ya sea que tengan igual o menor responsabilidad con el hijo. La crianza de un menor rara vez es realmente labor de una sola persona.

Cuando hay una familia tradicional, el padre también debe asumir su labor, su paternidad, a fin de generar lazos con su hijo y que toda la carga no caiga sobre la madre.

De la misma manera se puede llegar a un acuerdo más equitativo con las labores domésticas, para que también pueda descansar.

Lo mismo sucede cuando los padres no viven juntos. Una separación, un divorcio no exime la responsabilidad, no sólo económica, sino de cuidar y educar, que tiene un padre con sus hijos.

En esos escenarios los padres también pueden, y deben, ejercer la paternidad y generar vínculos sanos con sus hijos.

“Se debe asumir la responsabilidad y tener unidad para que la otra parte no se caiga en esa monopolización, o sentir que sólo de las mujeres es la responsabilidad, como si ellas fueran las únicas que pueden o tienen que hacer ese trabajo”.

Incluso cuando el padre no está, también es posible crear una red de apoyo que, en muchas ocasiones, recae con los abuelos, pero esto debe hacerse con mesura, pues la responsabilidad, a fin de cuentas, no es de ellos.

Lo que puede acompañar

Hay varios trastornos que pueden acompañar a la maternidad. Uno es la depresión, que puede ir acompañada de cierto grado de ansiedad, que se deben identificar para que el proceso se lleve sanamente.

“En estos casos hay que determinar si esa ansiedad pues en qué grado o nivel está: si es leve, moderado o grave. Dependiendo de eso, pues iniciar un tratamiento multidisciplinario e integral y especializado.

"Hay que ubicar que si aparte de la depresión o ansiedad, presentan altos niveles de estrés o tensión, que las puede llevar a la automedicación o abuso de sustancias, que no hace más que complicar su situación”.

También es posible que, desde antes, se haya presentado un trastorno no atendido, y que la maternidad haya sido un detonante de los síntomas o de hacerlos más notorios.

“A veces la depresión viene desde antes, y los estos cambios a nivel fisiológico, a nivel psicológico, a nivel emocional que implica el ser mamá o el aprender a ser mamá, pueden detonar o pueden agravar a lo mejor una de una depresión o de un trastorno depresivo que ya venía desde antes.

"Esto se puede caracterizar con síntomas de malestar emocional, angustia, inseguridades, sentirse incapaz de llevar a cabo la función de madre. También se le conoce como depresión sonriente, en la que pesar de que emocionalmente sienten todo este malestar o esta falta de energía, muchas veces por cumplir estas expectativas que mencionamos antes”.

Esa depresión, además, puede extenderse a otros miembros de la familia:

“Muchas veces todo esa atención es hacia esa depresión. Se puede llegar a transmitir en nuestros hijos o hijas y esos hijos de alguna forma pueden llegar a actuar, que se refleja en problemas de conducta, bajo rendimiento académico o adicciones.

"Por eso es muy importante buscar la manera de tener un hogar estable, gestionar de mejor manera las emociones”.