Cómo evitar la indigestión

La mayoría de las personas han tenido una desagradable experiencia con la indigestión, y es que se trata de un malestar estomacal que suele presentarse después de comer en exceso o algunos alimentos que nuestro organismo no recibe bien. Sabemos que en estas fechas es muy común caer en los excesos y disfrutar de comida que normalmente no acostumbramos. Para que goces de las fiestas vamos a darte algunos consejos para evitar la indigestión.

MedlinePlus, el portal estadounidense de información médica, señala que la indigestión, también conocida como dispepsia, "es una sensación vaga de malestar en la parte superior del abdomen o el vientre. Frecuentemente se presenta durante o inmediatamente después de comer".

Desafortunadamente muchas personas que pasan por un dolor intenso derivado de la indigestión tienden a automedicarse, pero lo mejor siempre es recurrir a la opinión de un experto en salud. También vale la pena tener a la mano algunos remedios naturales y de ellos vamos a hablarte a continuación.

¿Qué causa la indigestión?

La indigestión es un malestar nada agradable, por lo que evitarla será la mejor opción para disfrutar de esta temporada llena de rica comida y bebida. Este dolor abdominal se puede presentar como consecuencia de enfermedades como gastritis, úlceras, inflamación del páncreas y otras. No obstante, según la información de MedlinePlus también puede darse por las siguientes acciones:

Tomar muchas bebidas con cafeína

Beber demasiado alcohol

Comer alimentos picantes o grasos

Comer demasiado

Comer demasiado rápido

Comer alimentos altos en fibra

Fumar o mascar tabaco

Estar estresado o nervioso

Seguro ya te ha quedado claro que comer en cantidades exageradas o fuera de lo habitual puede provocar malestar, así que durante esta temporada de reuniones y cenas familiares recuerda que caer en los excesos puede tener una consecuencia, especialmente cuando se trata de las bebidas embriagantes y de los platillos grasosos.

La primera recomendación para evitar la indigestión es identificar qué acciones o situaciones llegan a provocarla, quizá te des cuenta de que no se trata tanto de tus hábitos alimenticios, sino que estás pasando por un periodo de estrés que está afectando tu salud.

De esta manera puedes evitar la indigestión

La clínica estadounidense Mayo compartió que la mejor manera de evitar la indigestión es comer a un ritmo moderado, es decir, no muy lento ni rápido, así como procurar comer pequeñas porciones, por lo que será mejor considerar 6 comidas al día en pequeñas cantidades en lugar de 3 grandes.

Asimismo, aseveró que reducir el consumo de cafeína y de alcohol ayuda a evitar las molestias de la indigestión.

Si es demasiado tarde y ya tienes los síntomas, puedes aplicar algunos remedios naturales como: jengibre, un té de manzanilla, aceite de menta, vinagre de manzana, bicarbonato de sodio o, simplemente un vaso de agua tibia.

En caso de que las molestias no cedan, Mayo Clinic señala que existen medicamentos que pueden ayudar a combatir la indigestión, siendo los antiácidos que venden sin receta en las farmacias la mejor opción. Pero recomienda evitar ciertos analgésicos, como la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno sódico.

No obstante, no hay nada mejor que evitar ese fuerte dolor estomacal recurriendo a las acciones necesarias para no provocarlo. Cuéntanos, ¿qué remedio te ha ayudado a combatir la indigestión?