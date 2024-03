¿Cómo dejar de fumar?

Dejar de fumar es un proceso que requiere compromiso, determinación y desarrollo de nuevos hábitos saludables que no es fácil de conseguir a la primera que uno decide dejar de consumir tabaco. Sin embargo, es posible adoptar estrategias efectivas que pueden marcar la diferencia para conseguir una vida libre de humo.

Para la terapeuta Paulina López, lo más importante es “no asociar el cigarro con la relajación, pues la mayoría de las personas, al ser cuestionadas por qué fuman, contestan que es porque les genera placer, y efectivamente, el cigarro puede lograr eso, el problema es que es a costa de su salud”.

Es recomendable sustituir esta actividad por otras más saludables, como la actividad física, un pasatiempo, el convivir con los hijos, la pareja o los amigos o hacer actividades que relajan que no necesariamente afectarán ni provocarán daño al organismo, sino todo lo contrario.

Establecer una fecha para dejar de fumar y comunicarlo con tus seres queridos ayuda a tener un objetivo claro y el apoyo de esas personas puede ser una motivación adicional para seguir adelante.

Otra recomendación es identificar tus desencadenantes y encontrar formas alternativas de manejar el estrés, la ansiedad o las emociones negativas. Practicar técnicas de relajación o hablar con una persona cercana pueden ayudarte a lidiar con esas situaciones sin recurrir al tabaco.

“Puedes utilizar conductas de sustitución si tú acostumbras siempre después de comer a fumarte un cigarro. Quizá lo puedes reemplazar por dar una caminata, comprarte una golosina y de esta manera tú mismo vas cambiando los hábitos que tienes. Si en la mañana despiertas y lo primero que haces es fumar un cigarro, puedes cambiar esa conducta por algo más sano, como desayunar”, recomienda López.

Asimismo, considera el uso de terapias de reemplazo de nicotina, como parches, chicles o inhaladores, para ayudar a controlar los síntomas de abstinencia y reducir la dependencia del tabaco gradualmente.

La terapeuta también recomienda detectar cuáles son los pensamientos irracionales que no te están permitiendo dejar el cigarro. Pensamientos como “es que sólo con el cigarro me relajo”, “es que no puedo dejar de fumar”, “si estoy en una fiesta tengo que fumar”, “es que el cigarro se me antoja mucho”, son ideas comunes que se pueden llegar a tener cuando hay un problema en el consumo del tabaco.

“En ese sentido, es importante que tú tengas cuidado de que este tipo de pensamientos se detecten rápidamente y se vayan modificando por pensamientos más realistas y optimistas. Que vuelvas a recobrar el control de tus pensamientos y de tus emociones, que no sientas que el cigarro te está domando o te está controlando”, puntualiza Paulina.

Busca apoyo profesional a través de grupos de apoyo, programas de asesoramiento o aplicaciones móviles diseñadas para ayudar a las personas a dejar de fumar. La conexión con otros que están pasando por experiencias similares puede brindar un gran apoyo emocional y compartir estrategias efectivas.

Recompensarse por los logros a lo largo del camino también ayuda a dejar más rápido o reforzar la idea de evitar el cigarro. Celebra cada día que pasas sin fumar y reconoce que lo estás logrando, ya sea con pequeñas indulgencias, como un masaje o un día de spa, o con cualquier actividad gratificante que logre hacerte sentir bien.

Recuerda que dejar de fumar es un proceso gradual y que es normal enfrentar desafíos en el camino. Aprende de tus recaídas, identifica lo que desencadenó el desliz y encuentra nuevas estrategias para manejar esas situaciones en el futuro.