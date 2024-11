¿Cómo beneficia el ejercicio al cerebro los fines de semana?

La actividad física, incluso limitada a los fines de semana, puede tener beneficios cognitivos significativos. Conocidos como "guerreros de fin de semana," quienes entrenan solo un par de veces por semana también experimentan mejoras en la salud cerebral, similares a quienes hacen ejercicio de manera más frecuente.

Ventajas del ejercicio de fin de semana para el cerebro

Un estudio titulado Associations of the ‘weekend warrior’ physical activity pattern with mild dementia, sugiere que la actividad física en fines de semana ayuda a reducir el riesgo de demencia leve.

La investigación realizada en México mostró que ejercitarse una o dos veces por semana puede tener un impacto positivo en la prevención de la demencia, comparado con quienes no realizan actividad física en absoluto.

TAMBIÉN LEE ¿Cómo protegerte en la temporada de frío?

Vitaminas esenciales para el invierno

Detalles del estudio en México

Los investigadores analizaron a 10 mil 033 personas de 35 años o más en el Estudio Prospectivo de la Ciudad de México, clasificando los patrones de actividad en: sin ejercicio, guerreros de fin de semana (una o dos sesiones semanales), regularmente activos (tres o más sesiones) y un grupo combinado.

Ajustaron variables como edad, sexo, ingresos, y otros factores de salud y estilo de vida, durante un seguimiento promedio de 16 años.

TAMBIÉN LEE Los ingredientes ocultos en los vapeadores que dañan la salud

Estudio de caso de la Cofepris encontró sustancias potencialmente tóxicas.

Resultados clave de la investigación

La demencia afectó al 26% de los que no hacían ejercicio, en contraste con el 14% de los guerreros de fin de semana y el 18.5% de los regularmente activos. En demencia leve, la prevalencia fue del 30% en el grupo sin ejercicio, 20% en los guerreros de fin de semana y 22% en los regularmente activos.

Tras ajustar variables, el riesgo de demencia leve fue de un 13-25% menor en los guerreros de fin de semana y de un 11-12% en los regularmente activos, comparado con quienes no hacían ejercicio.

Estos hallazgos sugieren que la actividad física limitada a fines de semana podría ofrecer beneficios cognitivos importantes.