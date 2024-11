Coahuilense Carmen Ávila obtiene el XIX Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano

El pasado 15 de noviembre, en el Auditorio Vicente Guerrero del municipio de Tixtla, Guerrero, la poeta y narradora coahuilense Carmen Ávila (Saltillo, 1981) recibió el XIX Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano, en la categoría de Novela.

Ávila, quien en la actualidad tiene su residencia en Francia, triunfó gracias a su obra El vuelo de las grullas, misma que postuló bajo el pseudónimo de María Fungi y la cual fue evaluada por un jurado conformado por la sonorense Eve Gil, el regiomontano Antonio Ramos Revillas y por el lagunero y colaborador de la revista Siglo Nuevo Vicente Alfonso.

Según indicó el jurado, la obra de Ávila otorga “una voz segura e íntima a un personaje que muestra la fragilidad del Yo en el marco de la guerra. En una época y tradición un poco amarrada en la literatura mexicana contemporánea”.

Carmen Ávila, quien es más conocida por su trabajo poético, se adentra así en el mundo de la prosa.

“Estoy muy contenta, porque pensé que nunca iba a poder escribir una novela. Se me hacía algo de largo alcance”.

En su visita a México con motivo de la entrega del premio, Carmen Ávila respondió al llamado telefónico de El Siglo de Torreón. Indicó que el origen de El vuelo de las grullas se remonta al año 2011, cuando el Gobierno de Japón le otorgó la beca de intercambio cultural llamada El Barco Mundial de la Juventud. Gracias a ella, tuvo la oportunidad de viajar en una embarcación durante dos meses por el océano Pacífico.

La beca también le permitió conocer la cultura japonesa, al tiempo que los nipones hacían lo propio con las culturas de los 250 participantes provenientes de 12 países. El periplo incluía la impartición de cursos y talleres. La coahuilense recuerda que tuvo de profesor a un antropólogo de nombre Yasushi Kikushi, quien le compartió sus recuerdos sobre la Segunda Guerra Mundial.

“Sabía que él había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial cuando estaba pequeño (tenía cinco años). Entonces le dije: ‘Quiero que me diga cómo sucedió, sus recuerdos de cuando estaba pequeño’. Y la verdad no quería al principio, estaba muy dudoso, me decía que para qué y yo le respondía que los jóvenes tenían qué saber cómo sucedió la guerra, para nosotros es muy lejano”.