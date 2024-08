Checa el licuado para desayunar que te ayudará a bajar de peso | Receta

Si tu objetivo es controlar el peso, este licuado es una opción ideal. Cuida de tu alimentación y comienza un estilo de vida saludable.

Se trata del licuado de manzana con zanahoria, una bebida baja en calorías con gran cantidad de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y fibra dietética.

Ingerirlo te ayudará a combatir la fatiga, evitar picos de azúcar en sangre y reducirá los antojos de alimentos poco saludables, lo que facilita el control del apetito y la ingesta calórica.

Ambas frutas son excelentes fuentes de fibra, esto puede ayudar a generar mayor sensación de saciedad y por consecuencia a reducir la ingesta total de alimentos. Asimismo, previene el estreñimiento y mejora el tránsito intestinal.

TAMBIÉN LEE ¿Qué es la grasa visceral y cómo eliminarla?

Estudios recomiendan diversas estrategias para eliminarla

¿Cómo lo preparo?

Sólo necesitarás una manzana, una zanahoria y un vaso de agua. Comienza por lavar y picar la manzana y la zanahoria. Recuerda remover las semillas de la manzana. Luego, licúa los tres ingredientes hasta que la mezcla sea homogénea y ¡listo!

Otras estrategias para bajar de peso

En conjunto con la alimentación, también es esencial la actividad física regular que incluya pesas así como la eliminación de malos hábitos ya que esto nos llevará a formar el camino hacia un estilo de vida más saludable. Para ello, reduce la ingesta de azúcares y almidones, y consume proteínas, grasas y verduras.

Para que no te desanimes fija metas realistas y sé consciente de que el progreso puede no ser lineal. Además, recuerda que la motivación no es permanente, la disciplina y determinación serán tus mejores aliados.