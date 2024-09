Charlatanes espirituales y de la psicología

La charlatanería es una manera eficiente de sacarle dinero a las personas desesperadas; una práctica que se mantiene viva porque, lamentablemente, la desesperación es una constante en la humanidad.

En la película The Master (2012), dirigida por Paul Thomas Anderson, se presenta una escena que ejemplifica la confrontación entre la charlatanería y la razón. Aunque el objetivo de este texto no es hacer una reseña cinematográfica, es importante compartir este ejemplo de manipulación.

Lancaster Dodd, personaje que es líder de un movimiento pseudoreligioso, es desafiado en una fiesta por un hombre escéptico, quien cuestiona si sus técnicas, semejantes a la hipnosis, realmente tienen base científica. El creador de dichas técnicas afirma que estas podrían curar la leucemia y tratar otras enfermedades que se remontan a “trillones de años”, así como “viajar en el tiempo” para lograr la paz mundial.

El hombre acusa a este movimiento de ser un culto y, frustrado por la falta de una defensa racional, Dodd recurre a insultos. Su seguidor, Freddie Quell, reacciona violentamente, lanzando un objeto a quien desafió a su maestro.

Aunque Paul Thomas Anderson nunca lo confirmó explícitamente, se ha interpretado que el personaje de Dodd está inspirado en L. Ron Hubbard, el creador de la cienciología. Fundada en 1952, esta especie de religión ha sido clasificada por algunos países, entre ellos Alemania y Francia, como una secta peligrosa debido a sus prácticas controvertidas.

CIENCIOLOGÍA

Una confrontación significativa hacia la cienciología fue cuando los creadores de South Park presentaron el episodio “Atrapado en el clóset” (2005), donde el personaje principal, Stan, es presentado como la reencarnación de L. Ron Hubbard. El capítulo lanza dardos directos contra celebridades prominentes en la cienciología, como los actores Tom Cruise y John Travolta, insinuando que utilizan la influencia de este culto para esconder ciertos aspectos de su vida privada.

En un reciente mitin en Mason City, Iowa, Donald Trump se quejó del sistema electromagnético del portaaviones Gerald R. Ford, alegando que los imanes no funcionan bajo el agua. Foto: AP/ Andrew Harnik

Stan, al aceptar ser la reencarnación de L. Ron Hubbard, pide a los líderes de la cienciología que dejen de cobrar dinero a la gente para unirse al movimiento. Esta solicitud provoca que uno de ellos admita que todo es un fraude. Los creadores de South Park llevaron esta sátira hasta las últimas consecuencias, revelando ciertas creencias internas que sólo son accesibles para aquellos que han pagado considerables cantidades de dinero para subir de nivel dentro de la organización.

El episodio incluye un aviso que dice: “Esto es lo que realmente cree la cienciología”, porque exhibe dogmas y prácticas documentadas oficialmente dentro del movimiento. Al final, los creadores manifiestan una declaración desafiante que podría haber tenido repercusiones legales: señalan su intención de desenmascarar lo que consideran una charlatanería disfrazada de doctrina religiosa.

Los esfuerzos de Paul Thomas Anderson y el equipo de South Park para exponer la cienciología son significativos porque esta organización merece ser cuestionada. El documental Going Clear: Scientology and the Prison of Belief (2008) —disponible en español en YouTube con el nombre Going Clear: Cienciología y la prisión de la fe— revela presuntos abusos físicos y psicológicos dentro de la iglesia, incluyendo la política de “desconexión” que obliga a los miembros a cortar lazos con familiares y amigos que no siguen esta fe. Asimismo, describe condiciones inhumanas en instalaciones conocidas como The Hole, donde se somete a los seguidores a maltratos y trabajos forzados.

La charlatanería puede tomar mucha fuerza y representar un gran problema para quienes, sin saberlo, son manipulados para convertirse en fanáticos ciegos. Estas personas, en su desesperación, recurren a instituciones o individuos en busca de soluciones para sus vidas, solo para ser explotadas por aquellos que sólo pretenden tener respuestas.

En el reality show La Casa de los Famosos, el influencer Adrián Marcelo acusó a la actriz Gala Montes de fingir depresión y ansiedad solo para obtener fármacos psiquiátricos. Foto: YouTube

CHARLATANES DE LA PSICOLOGÍA

Uno de los fenómenos más interesantes de la charlatanería es que, a veces, no importa lo que digas, siempre que lo digas con más fuerza que los demás. Un ejemplo reciente es el expresidente y actual candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha hecho de este fenómeno algo tan notable que incluso The New Yorker le dedicó un artículo titulado Las 6 declaraciones más extrañas y desconcertantes en los mítines de Trump. En el texto se menciona, entre otras cuestiones, cómo este afirmó en Iowa que los imanes dejan de funcionar bajo el agua, lo que demuestra su malentendido sobre conceptos científicos básicos.

En México, durante el programa de telerrealidad La Casa de los Famosos, el comediante e influencer Adrián Marcelo protagonizó un enfrentamiento con la actriz Gala Montes, a quien acusó de fingir sus problemas de depresión y ansiedad. Marcelo argumentó que ella sólo los utilizaba como pretexto para convencer a “charlatanes psiquiatras” de que le recetaran medicamentos, basándose en el hecho de que él tenía una cédula como psicólogo, aunque nunca había ejercido. Este incidente generó una gran controversia en los medios de comunicación, con personas incluso pidiendo que le retiraran su cédula profesional.

En este contexto, Temach, cuyo nombre real es Luis Castilleja, salió en defensa del comediante. Temach ha ganado notoriedad por promover actitudes misóginas bajo la apariencia de consejos para hombres. Su discurso incluye términos como “mujeres de alto valor” y “modo guerra”, que refuerzan estereotipos de género y desvalorizan las decisiones y comportamientos de las mujeres.

En un artículo de La Razón titulado El Temach le envía su apoyo a Adrián Marcelo: “es un genio standupero”, se expone cómo elogió a Marcelo por su postura y criticó el uso de problemas de salud mental para victimizarse y chantajear, por lo que le dio una “palomita” por abordar el tema. Además, lo calificó como un “genio” en las redes sociales y en el stand-up, afirmando que, a pesar de las críticas, había hecho más en una semana que la mayoría de los psicólogos en toda su carrera.

Este fenómeno refleja otro aspecto de la charlatanería: la tendencia de los charlatanes a apoyarse mutuamente, incluso a través de la exageración, para sostener sus ideologías y mantener su influencia. En casos como este, lo más prudente es no amplificar estas afirmaciones infundadas y desinformadas. Se debe dejar hablar a los charlatanes solos.