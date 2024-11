Cecilia Lavalle presentará en El Siglo su libro 'El deber de la memoria'

Cuando salió a votar el pasado domingo 2 de junio, en la colonia Flamboyanes de Chetumal, Quintana Roo, Cecilia Lavalle entendía bien que se trataba de un momento histórico. Ganara quien ganara en las casillas, una mujer asumiría la presidencia de México por primera vez en más de dos siglos de vida independiente del país.

“Me levanté muy emocionada. Para mí fue un momento histórico. Al margen de mi simpatía o no por cualquiera de las dos candidatas, yo estaba muy contenta de poder vivir el momento en el que tendríamos una mujer presidenta, porque creí que no me iba a alcanzar la vida para ver eso”.