Campañas con bozal

Tanto México como Estados Unidos estamos viviendo procesos electorales. Las elecciones en nuestro vecino del norte tendrán lugar el 5 de noviembre de 2024; las nuestras, el 2 de junio. Pero hay diferencias. En la Unión Americana los aspirantes discuten abiertamente sus propuestas, mientras que en México están sometidos a un bozal que les impide presentar sus ideas.

Las reformas electorales de 1990, 1993, 1994 y 1996 fueron cruciales para la construcción de una verdadera democracia en México, después de la “dictadura perfecta” del PRI, como la calificó el escritor Mario Vargas Llosa. Estas reformas nos llevaron por primera vez en la historia a tener alternancia pacífica de partidos en el poder a partir de 1997.

El problema es que, a partir de las elecciones de 2006, cuyo resultado desconoció el candidato perdedor Andrés Manuel López Obrador, se realizaron cambios en la legislación electoral que en lugar de ayudar a la democracia la han dañado. En las reformas de 2007 y 2014, efectivamente, se establecieron prohibiciones a la libertad de expresión, como consecuencia de las protestas de López Obrador por dos declaraciones de Vicente Fox en la campaña de 2006, y se establecieron reglas complicadas y contradictorias sobre cuándo empiezan y terminan las precampañas y las campañas, con limitaciones sobre lo que se puede hacer o decir a cada paso.

Las precampañas presidenciales, las contiendas internas de los partidos, debieron haber comenzado el 20 de noviembre de 2023 y concluido el 18 de enero de 2024. Pero no ocurrió. El propio presidente López Obrador adelantó desde el verano la contienda interna de su partido, Morena, y sus aliados. La candidatura se definió el 6 de septiembre sobre la base de una encuesta que favoreció a Claudia Sheinbaum, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. La oposición no se quiso quedar atrás y lanzó a Xóchitl Gálvez, hasta entonces senadora, como su candidata presidencial. Las dos entraron a las “precampañas” ya como candidatas, no solo únicas, sino ungidas. Participaron en las “precampañas”, aprovecharon los tiempos de medios que la legislación les otorga, pero no pudieron hacer propuestas sobre las políticas públicas que impulsarían en caso de llegar a la Presidencia de la República.

Desde este 19 de enero estamos en el período de “intercampañas”. Esto quiere decir que ya han terminado las precampañas, pero todavía no empiezan las campañas. El INE dice que en estas intercampañas “sí se permite la difusión de propaganda política”, pero “no se permite la difusión de propaganda electoral”. No sorprende que al final nadie sepa qué se puede decir y qué no.

Mientras en México tenemos estas complicadas y contradictorias reglas, las cuales son violadas abiertamente por los contendientes, como lo hicieron al anticipar las precampañas, en Estados Unidos los candidatos solo se preocupan por presentar sus ideas y sus propuestas a los ciudadanos. Pueden hacerlo comprando tiempos de radio y televisión, cosa que en México está prohibida, o recurriendo a cualquier otro medio: lo importante es comunicar sus ideas a los ciudadanos. La primera enmienda constitucional de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión, es el criterio fundamental para definir lo que pueden hacer los candidatos.

En México nuestros candidatos viven bajo amenazas de las autoridades electorales y con el bozal puesto. No pueden expresar sus propuestas ni pedir el voto más que del 1o de marzo al 29 de mayo de este año. Una verdadera democracia, sin embargo, no debería impedir a los candidatos comunicar sus propuestas a los ciudadanos.