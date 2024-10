Caminito de la escuela

Yo no sé si a los niños de hoy, tan empoderados y tecnológicos como son, les genere el mismo entusiasmo la vuelta a clases. Para mí, la escuela fue siempre motivo de alegría. Lo que me incomodaba eran unas larguísimas y aburridas vacaciones. Niña sola —con unos padres jóvenes para quienes más que una hija, yo era un estorbo—, encontraba mi espacio entre otros niños para jugar, compartir el asombro que nos provocaban los cuentos que leía Miss Irene.

Doña Cata al piano acompañando a los pequeños que cantábamos a toda voz: “Allá en la fuente/ había un chorrito/ se hacía grandote/ se hacía chiquito/ estaba de mal humor/ pobre chorrito/ tenía calor”, es lo que de niña conocí como felicidad. Y sí, pertenezco a la generación Crí Crí, una generación que creía que los hermanitos los traía la cigüeña y los juguetes los Santos Reyes. Magister dixit en el salón de clases y respeto irrestricto a los mayores.

El regreso de nuestros niños a la escuela refresca en mi memoria el trasiego de mochilas, uniformes, la ansiedad con que se busca un libro que está agotado, la emoción de estrenar un cuaderno, el olor del lápiz al sacarle punta, plumilla y tintero para la caligrafía, y el imprescindible juego de geometría. Si había suerte, un pirulí compartido con mi amiga Maribel —una chupada tú y una yo—. Me sentía importante por leer bien y en voz alta, frente a mis compañeras, alguna página de Rosas de la infancia.

Y no, no es que me gustara la aritmética ni hacer tareas; ya desde entonces era una alumna dispersa y caprichosa. Me gustaba la historia, la geografía y la clase de civismo que desarrollaba en nosotros hábitos como convivencia social, cortesía, respeto y tolerancia. En esta clase intentaban enseñarnos la diferencia entre el bien y el mal, e insistían en hacernos conscientes de que “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Todo es prehistoria. El mundo se echó una maroma y, por lo que puedo ver, cayó de panza.

Nada tengo contra la construcción de trenecitos, aeropuertitos, refinerías. Nada contra la medicina como en Dinamarca, salvo que hay prioridades. En nuestro país, 6.4 millones de niños no regresan a clases en este septiembre. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 26 mil 463 planteles operan sin luz, 56 mil sin agua, 43 mil 558 sin lavamanos y cinco mil 950 sin sanitarios. ¿Sin sanitarios? Pues sí, y a veces hasta sin techo.

Negar a nuestros niños educación es cancelar su futuro, abandonarlos en el mundo de las sombras sin saber siquiera lo que no saben. Son los millones de niños que más adelante, identificados y capitalizados como Pueblo, gritarán consignas por encomienda y apoyarán proyectos que desconocen.

Lo que se está perdiendo por desatender a la educación, es el país. No hay paso adelante sin escuelas cuya única ideología sea abrir la puerta al conocimiento y a la cultura. No priorizar la educación es crimen de lesa patria, aunque pudiera ser que el desinterés que nuestros gobiernos muestran por resolver esa gravísima carencia fuera intencional, dado que un pueblo analfabeta es más fácil de gobernar.

Pero esa cosa alada que se posa dentro del alma y que llamamos esperanza, me susurra por ahí que Claudia, heredera por parte de su padre y de su madre de las culturas asquenazi y sefardí —comunidades judías que históricamente han ido a la vanguardia en los avances en la ciencia, las finanzas, los negocios, la filosofía y las artes—, tendrá clarísimo que la educación es la única, la más poderosa arma que tenemos para salvar a México. Siendo así las cosas, anticipo un voto de confianza por la inteligencia y el buen criterio de la futura presidenta.