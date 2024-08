Camerata de Coahuila tiene concierto con Beethoven y Mendelssohn

La noche de este viernes, la Camerata de Coahuila realizó en el Teatro Isauro Martínez (TIM) su segundo concierto de la temporada Otoño-Invierno 2024, con un programa que incluyó la interpretación de piezas de Ludwig van Beethoven y Felix Mendelssohn.

Fue en punto de las 20:30 cuando inició el concierto, que en esa ocasión sería dirigido en su totalidad por el maestro Ethan Eager.

La pieza inaugural de la noche recayó en Athalie, Op. 74 de Mendelssohn, inspirada en un texto del poeta francés Jean Racine (quien a su vez se inspiró en relatos bíblicos), mismo que fue adaptado por el mismo Mendelssohn. Esto a encargo del entonces rey de Prusia Federico Guillermo IV.

A continuación, Camerata se entregó a las notas de la Obertura a Palaus, Op. 36. Este oratorio se interpretó por primera vez en la iglesia de San Pablo, en Leipzig (Alemania), en 1837. La sonoridad de Mendelssohn hace sentirse como si uno estuviese al interior de una iglesia.

Tras el intermedio, la orquesta ejecutó los cuatro movimientos de la Sinfonía No. 4 de Beethoven, la cual fue compuesta en 1806. El compositor dedicó la partitura al conde Franz van Oppersdoff. Algunos autores como Schumann han indicado que se trata de una “esbelta doncella griega entre dos gigantes nórdicas”, por encontrarse entre la Sinfonía No. 3 (La heroica) y la Sinfonía No. 5 (La trágica).