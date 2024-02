Brenda Lozano aborda el estigma de la maternidad en su nueva novela

Ha escrito una historia ambientada a finales de los años cuarenta. Soñar como sueñan los árboles (Alfaguara, 2024) retrata la vida de dos mujeres se ven entrelazadas debido al robo de una pequeña de dos años. En la nueva novela de Brenda Lozano (Ciudad de México, 1981), la capital del país está conmocionada ante el hecho y la preocupación colectiva comienza a transitar por las calles.

La autora surca su escritura al abordar temas como el patriarcado, la violencia ginecobstétricia y el clasismo, entre otros. Situó a sus personajes en la mitad del siglo XX debido a que fue una época que le parece interesante en varios niveles: era el mandato presidencial de Miguel Alemán, hubo esplendor en las artes, la contaminación no se había apoderado del cielo de la Ciudad de México, además fue el periodo donde sus abuelos disfrutaron su juventud.

Gloria Felipe y Nuria Valencia son mujeres pertenecientes a clases sociales distintas. La primera es de clase alta, la segunda de clase media. A pesar de sus respectivas distancias, se ven unidas por elementos como el amor y el dolor, además de la maternidad, de ese “mandato de ser buena madre”. Gloria Felipe es quien pierde a su hija. Nuria busca ser madre.

“Soñar como sueñan los árboles es la historia del secuestro de esta niña de dos años, la cual es parte de una familia bastante numerosa. Tiene cuatro hermanos, ella es la quinta. Todos sus hermanos son hombres y ella es la única niña. Y arranca con la historia del secuestro de esta niña, es decir, el momento de su desaparición y se cuenta en paralelo ”, indicó la autora en entrevista.

Tras el hecho, la autora comienza a describir los antecedentes familiares de sus personajes: cómo fueron criadas, sus traumas y la interacción con sus respectivos entornos. ¿El pasado y el contexto condicionan la manera cómo experimentamos nuestras pérdidas? La escritora asiente y dibuja a la culpa como uno de esos territorios.

“No sólo nuestro pasado, nuestro contexto también, sobre todo social y político, de cómo reaccionamos ante una pérdida, este caso. O la culpa, por ejemplo, que era una línea que me interesaba mucho explorar”.

SOBRE LO MATERNO

Gloria Felipe siente una enorme tristeza por la desaparición de su hija, pero a la vez se culpa como madre. Mientras que Nuria experimenta la culpa al no poder concebir biológicamente. Es entonces cuando la autora abre debate sobre el concepto de la maternidad, su utilidad, su violencia, la vigencia del término en los tiempos actuales.

“Uno de los principales aspectos que descubrí, al menos en esta etapa y en este libro, es que creo que el tema de las violencias ginecobstetras es un tema muy urgente. Ocurre a muchos niveles, desde las esterilizaciones forzadas, los partos inducidos, las cesáreas, hay mucho en el tema de la ginecobstétricia”.

Brenda Lozano muestra que Gloria y Nuria viven la maternidad como si esta se tratase de un estado civil. Gloria Felipe asume la búsqueda de su hija, soporta las falsas notificaciones sobre su paradero, viaja hacia lugares donde le aseguraron haberla visto. Mientras que Nuria siente la obligación de ser madre, la presión social la aplasta y la adopción parece ser la única salida.

El texto está repleto de imágenes referentes al agua (la lluvia, el mar, la brisa, los estanques, los charcos), un elemento que simbólicamente se ha relacionado con la maternidad.

DONDE ACABAN LOS SUEÑOS

Sobre el título de la novela, este corresponde a un verso de la poeta danesa Inger Christensen: “Tiene que soñar como sueñan los árboles / Con frutas finalmente”. La idea de que las frutas fuesen los sueños de los árboles, le pareció una imagen bella que podría relacionar con los hijos e hijas.

“En esta historia es el tipo de relaciones, el tema de los árboles genealógicos, quién es hija de quién, el papel que también juegan las abuelas, los maridos. Me interesaba mucho explorar desde ahí a estas genealogías. Me gustaba la idea de que el título no figurara en la historia, simplemente es una metáfora de lo que ocurre. Es el sueño de ambas madres por sus hijas”.