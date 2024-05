Brenda Calderón legislará en favor de la Salud

Brenda Calderón, candidata a diputada Local por el Distrito XI por la coalición PRI-PAN-PRD, se compromete a realizar las gestiones necesarias ante diversas instancias para fortalecer el tema de la salud, dado que es un rubro quebrantado desde que el partido oficial rasuró el presupuesto y con esto, perjudicó a muchos pacientes, entre ellos los de cáncer, dejándolos sin los productos químicos necesarios para combatir la enfermedad.

La candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México" , dijo que en los hospitales existen limitaciones en los horarios de atención y en los servicios que pueden ofrecer por falta de equipo, personal y medicamentos, por lo que una parte fundamental desde el Congreso del Estado será trabajar de la mano con el municipio que encabeza la alcaldesa, Leticia Herrera y el gobernador, Esteban Villegas, para conseguir los recursos necesarios y fortalecer este rubro en apoyo de todos estos pacientes.

Desde que el gobierno en turno desapareció el Seguro Popular, no hay lo más elemental de medicamentos para darle la atención a la población, y este gremio no tienen lo suficiente para atender a los pacientes.

"Por eso, necesitamos de su voto para que los candidatos de esta coalición PRI, PAN, PRD vayamos al Congreso del Estado, al Congreso Federal, Senado y Presidencia de la República, para revertir el daño que han hecho al sistema de salud, para que de esta manera Durango y Gómez Palacio se siga constituyendo como lo que es, una tierra de campeones", aseveró.

Como candidata, se comprometió en trabajar para que los recursos de salud puedan llegar a todos los hospitales y los pacientes logren tener un servicio óptimo

"Con el Seguro Popular la gente no batallaba, sólo bastaba tener su expediente en regla y un peso para la copia de su credencial de elector para ser consultado y llevar su medicina, ahora nada de eso ocurre y no se diga a los pacientes que necesitan quimioterapia que tienen que pagar de 30 mil a 40 mil pesos por este tratamiento y eso no debe seguir pemitiéndose", subrayó.