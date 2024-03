Bicentenario de la 9a.

El pasado febrero se cumplió el bicentenario de que Beethoven dio por terminada su famosa 9a. Sinfonía (Re menor) y el próximo 7 de mayo ocurrirá el bicentenario del estreno en Viena. Clavé antes el adjetivo famosa porque su “Oda a la alegría” —que es el cuarto movimiento de la sinfonía—, ha merecido el homenaje de ser convertida, con versiones oportunistas, en canción popular por Miguel Ríos y, en adaptación “instrumental”, por orquestas sigloveinteras.

Aparte eso, evoquemos lo sucedido en el día del estreno. Se suponía que asistiría el Emperador y que, como era costumbre, todos lo saludarían con tres salvas de aplausos. No acudió. Por otra parte, cuando Beethoven llegó al lugar del concierto la multitud lo recibió con cinco ovaciones; tres salvas más que las previstas para el Emperador. Ahora que lo escribo pienso que el monarca no habrá asistido por prudencia, por no ver su personalidad rebajada ante la del artista. Y eso que aún no se estrenaba la obra.

Ya en la función, la 9a. conmovió al público no sólo con su cuarto movimiento Adagio molto e cantabile, la popular “Oda a la alegría”; no, durante el segundo movimiento provocó gritos de entusiasmo, aclamaciones y hasta lágrimas de los músicos. Pero cuando la sinfonía terminó y la aclamación estalló, Beethoven, de espaldas al público, hojeaba partituras. No se había dado cuenta de la reacción de la gente. No escuchaba. Ya estaba sordo. La soprano que había sido parte de los solistas se le acercó y lo puso de cara al público. Sus ojos percibieron lo que sus oídos no podían recibir, las resonantes aclamaciones.

Tal vez encaminados a sus destinos, los asistentes hayan transitado tarareando notas de la “Oda a la alegría” u otras partes de la sinfonía, o quizás hayan ido repitiendo versos del poema de Schiller que usó Beethoven para ponerle música: “Alegría, bella chispa de los dioses / hija del Elíseo / ardiendo en divino fuego / entramos en tu santuario. / Un mágico poder reúne aquí / a los que el mundo / y la jerarquía separaron. / Bajo la dulce sombra de tus alas / todos los hombres son hermanos”.

Como esos versos fueron traducidos del alemán, pueden cotejarse con otras versiones. Véase ésta de un acetato de 33 rpm: “Alegría, bello resplandor de los dioses / hija del Elíseo / abrazados por tu fuego / penetramos en tu santuario. / Tu magia reúne a aquéllos / que la rígida moda separó. / Todos los hombres se hacen hermanos / bajo tus suaves alas”.

La selección de versos hecha por Beethoven le parece bien a Emil Ludwig: “Pues rara vez hizo Schiller versos peores y más antipoéticamente dispuestos que en una gran parte de este poema.” Sin embargo, no puede negarse que la idea de los últimos es admirable: ser todos hermanos bajo la sombra de la alegría. El mismo Emil Ludwig escribe: “Pues no hay himno nacional que sea tan apropiado para ser cantado a coro. Esta canción nació para convertirse en un himno internacional […] La canción alberga al nuevo himno popular de la Humanidad que nacerá del terror de nuestros días”.

La “Oda a la alegría” de Beethoven, adoptada por todos los pueblos del mundo, sería un digno homenaje para el músico sordo que pensaba su arte para beneficiar a la humanidad. Refiriéndose a su propio corazón, el genial músico escribió que “el amor a los hombres y el anhelo de hacer el bien lo colman”. Y hablando de sí mismo dice en otro lugar: “Mi arte debe consagrarse al bien de los pobres”.

Ofrecer alegría a la humanidad, igual que amar la libertad y la verdad fueron directrices de la vida de Beethoven. El mencionado Emil Ludwig anota que de entre el cúmulo de obras legadas por el músico sordo de Bonn, una escasísima cantidad no concluye con alegría.

Aunque sus adagios subyugan por la profundidad intimista, la alegría en las obras de Beethoven es voluminosa.