Beneficios de tener un gato en el hogar para la salud

Optar por tener un felino en tu hogar puede que no sea la mejor decisión para tus muebles, pero sí para tu salud.

Sin embargo, no es una decisión que se debe tomar a la ligera, puesto que tener un minino implica una serie de responsabilidades para brindarle una buena calidad en vida.

Una vez tomado esto en cuenta, desvelamos los beneficios de tener un gato en casa.

1. Menor posibilidad de desarrollar alergias y asma

Así es, leíste bien. Según el artículo Effect of Cat and Dog Ownership on Sensitization and Development of Asthma among Preteenage Children, un estudio realizado a más de tres mil niños de 7, 8, 10 y 11 años, arrojó que los pequeños que viven con un gato tienden a desarrollar tolerancia inmunológica a estos. Incluso, se encontró que tener una mascota aún cuando se tienen este tipo de padecimientos dentro del historial familiar, no es un factor que incremente su incidencia.

Son miopes, pero tienen una mejor visión periférica y nocturna que los humanos.

2. Alivia el estrés

Tener un minino puede ayudar a reducir el estrés y los síntomas negativos de estados de malestar psicológico, ya que acariciarlo libera hormonas de la felicidad y disminuye la producción de cortisol, que es la llamada hormona del estrés.

Mantener a las mascotas dentro de un rango de peso saludable no solo prolonga su vida, sino que también previene enfermedades.

3. Protege al corazón

Los dueños de gatos suelen tener niveles más bajos de presión sanguínea y triglicéridos. Además, su corazón posee una mejor respuesta ante situaciones de estrés y existe un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Según detalla un estudio realizado en 2009 a más de cuatro mil participantes dueños o anteriores dueños de mascotas, concluyó que las personas que habían convivido con felinos tenían menor riesgo de sufrir un infarto de miocardio.

Se caracterizan por ser ágiles y flexibles. Incluso, pueden saltar hasta seis veces su longitud.

4. Apoyo emocional

Al menos un 65 por ciento de las familias que formaron parte de un análisis científico sobre el vínculo entre personas y gatos dijeron que sus mininos les aportan apoyo emocional, mientras que el 67 por ciento afirmaron que su gato siempre estar allí cuando lo necesitan.

En el análisis también agregaron que el simple hecho de pensar en ellos les reconforta. Incluso, el 94 por ciento disfruta simplemente mirando a su gato.

5. Reducen la sensación de soledad

Los felinos se catalogan como excelentes compañeros que ayudan a disminuir la ansiedad, síntomas depresivos y la sensación de soledad, esto gracias a que el contacto y el ronroneo ayudan a la relajación y al procesamiento de emociones.

A pesar de ser considerados huraños, pueden ser una compañía perfecta para quienes no se encuentran la mayor parte del día en casa ya que suelen necesitar menos cuidados que los canes.

Expertos en nutrición respaldan su consumo.

6. Mejoran la salud general

El simple hecho de observarlos incrementan los niveles de bienestar. Strangest trae a la luz un estudio donde participaron casi cien participantes el cual concluyó que durante el primer mes tras la adquisición de una mascota las personas mejoraron sus puntuaciones en un cuestionario de salud general en comparación con las que no tenían mascota.

7. Ayudan a dormir mejor

Mayo Clinic publicó un estudio cuyos resultados arrojaron que tener un minino puede ayudar a reducir los problemas de insomnio en las personas y a que tengan una mejor calidad de sueño en general.

Son más hiperactivos en la tarde debido a su naturaleza nocturna.

Esto puede deberse a varias razones como la calidez que proporcionan debido a su temperatura corporal (más alta que la de los humanos) y el ronroneo. Además, la presencia del gato incrementa la producción de serotonina (hormona de la felicidad) que se transforma en melatonina, una hormona que favorece el sueño.

Antes de adoptar considera aspectos como la edad, el carácter, la raza, los gastos de cuidado, la convivencia con otras personas y la adaptación a tu hogar, esto te ayudará a elegir al compañero ideal para ti.