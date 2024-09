'Bébete mi alma' invita a la libertad

Este fin de semana, Irma Janeth Cáceres Ramos presentó su libro 'Bébete mi alma', una novela basada en hechos reales en la que había estado trabajando por mucho tiempo y que finalmente vio la luz este año.

La premisa se basa en la historia de una mujer de ascendencia libanesa, que creció en un entorno ultraconservador y radical. En su vida hacen mella tanto el machismo propio de Medio Oriente como el mexicano, pues los hombres en su entorno ejercen una poderosa influencia sobre ella, impidiéndole desarrollar su identidad con autonomía.

"Allá (en Medio Oriente) como que es muy notoria esa forma radical de ser macho. El hombre tiene que caminar adelante y la mujer atrás (...) Hasta en el vestir se nota. Pero el trasfondo, para mí, es el mismo, porque es que la mujer no puede manifestarse o desarrollarse en libertad", explica la autora.

Pero el relato que plantea Irma Cáceres no se limita a las dificultades que genera el machismo para las mujeres, sino también en aquellos hombres que, sobre todo en las décadas de los setenta y ochenta en México, no cumplían con la heteronormatividad. Así, uno de los personajes de la novela es un hombre homosexual que se ve obligado a casarse con una mujer y aparentar ante la sociedad.

Sin embargo, que la protagonista y otros personajes de la historia experimentan ciertos tipos de opresión propios de un punto geográfico y temporal, no quiere decir que la autora los plantee como meras víctimas. Por el contrario, las circunstancias difíciles los empujan a buscar más allá de los límites en que el mundo pretende mantenerlos encerrados.

Al cuestionar a Irma Cáceres sobre las herramientas principales a las que se aferra su protagonista para salir adelante, responde: "La primera es el amor propio. Es decir, a la persona que te beba tu alma, tú le tienes que poner un hasta aquí. Es de lo que ella se dio cuenta primero, el amarse. Es decir, no querer pertenecer, no querer agradar a otros, no querer cumplir con las reglas. Primero, amarse. Y una segunda herramienta que yo creo que es bastante fundamental es darse cuenta qué quieres. Porque habrá personas que digan 'no, yo en mi zona de confort me siento muy a gusto' (...) Sin embargo, si tú te das cuenta que hay situaciones que no te hacen feliz, entonces pregúntate qué quieres hacer".

EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

El proceso de escritura de 'Bébete mi alma' comenzó hace más de una década, pero en ese entonces la autora todavía no se daba cuenta de que terminaría produciendo una novela compuesta por varios relatos familiares. Al principio, ella escribía como un ejercicio personal, para asentar aquellas historias que, desde niña, había escuchado acerca de sus tías, de las mujeres que la antecedieron.

Fue hasta que vio una convocatoria literaria que se le ocurrió que esas páginas que había escrito, noche tras noche, podrían dar vida a la protagonista de una novela. Puso manos a la obra y envió su propuesta. A pesar de que no ganó, la casa editora la contactó para dar seguimiento a su proyecto. Sin embargo, tuvo que dejarlo debido a un embarazo complicado y a ocupaciones laborales posteriores.

Así, la historia quedó en pausa y pasaron los años, hasta que la pandemia de covid-19 llegó a agitar la vida de Irma. En medio del confinamiento, la futura novela emergió del baúl de los recuerdos y, esta vez, el proyecto se llevó a cabo hasta concretarse.

"Es un libro que no va enfocado a ningún género, ni edad, ni posición socioeconómica. Al contrario, es un libro incluyente que busca fomentar el autoconocimiento, porque a veces no nos conocemos y de ahí podemos partir. A veces solamente vivimos como en automático y de pronto te sorprendes dos, tres, cinco años después y no te das cuenta de que estabas haciendo algo que no querías", concluye la autora acerca de esta novela que se nutre del pasado para alimentar la mente de los lectores del presente.

Para conocer más sobre 'Bébete mi alma' y la escritora, Irma Cáceres invita a los interesados a seguirla en sus redes sociales (@irma_caceres_escritora en TikTok, @irmacaceresyletras en Instagram).