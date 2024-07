Beatriz Paredes critica la reelección en el PRI, llama a una profunda revisión del partido

En una reciente entrevista, la senadora Beatriz Paredes expresó su desacuerdo con las modificaciones estatutarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que permiten la reelección de sus dirigentes, incluyendo a Alejandro Moreno, actual dirigente nacional. Paredes destacó su postura en contra de esta medida y subrayó la necesidad de una revisión profunda de la identidad y estructura del partido.

"El tema es un tema controvertido. Los delegados a la Asamblea votaron a favor... Presenté un documento con una posición distinta... no, tuve la simpatía de los delegados a la Asamblea. Entonces se aprobó que sí haya reelección... Yo no estoy de acuerdo," comentó Paredes.

Yo no estoy de acuerdo en la reelección en términos generales... no soy reeleccionista, reflexionó sobre su propia trayectoria política y su constante rechazo a la reelección. recordando su etapa como líder del PRI y su decisión de no optar por la reelección en distintas posiciones a lo largo de su carrera.

En cuanto al futuro del PRI, Paredes subrayó la necesidad de una profunda introspección dentro del partido, especialmente ante la crisis de representación que enfrenta.

"Creo que el PRI va a tener que realizar una reflexión muy profunda sobre su identidad... el PRI está pasando por un momento en donde será muy necesaria una revisión a fondo de toda su composición interna," destacando cómo Morena ha captado muchos de los postulados sociales del PRI.

La representación de Morena

Respecto a la preocupación sobre la sobrerrepresentación en el Congreso, Paredes reiteró su oposición a esta práctica y abogó por un equilibrio mayor en el sistema político mexicano.

"Sobrerrepresentación artificial acaba dañando a la auténtica representación y entonces acaba dañando a la democracia," afirmó, esperando que el Tribunal Electoral tenga una "actitud democrática para preservar la posibilidad de un mayor equilibrio en el sistema político mexicano."

La senadora también comparó la situación política en México con los recientes acontecimientos en Francia, destacando la capacidad de la sociedad francesa para movilizarse en defensa de la democracia.

"Francia siempre ha sido un referente para la vocación democrática progresista del mundo... Es importante que vayamos logrando que las posiciones de alguna manera que encuentran como mecanismo central el diálogo vuelvan a recuperar fuerza," concluyó, llamando a evitar la polarización extrema en cualquier dirección.