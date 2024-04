Ave Barrera conversa sobre su nueva novela en el Día Mundial del Libro

Los libros y la literatura han sido su vida completa. Considera que entre las páginas es posible encontrar una gran plenitud, tanto existencial como filosófica. Se trata de un complemento ideal para esa búsqueda que realiza todo ser humano y que tiene la capacidad de abrir la mirada hacia mundos que quizá la rutina no es capaz de registrar.

Por tal motivo, en el marco del Día Mundial del Libro, la escritora mexicana Ave Barrera se dispone a conversar sobre la publicación de Notas desde el interior de la ballena (Lumen, 2024), su última novela. En ella, la protagonista rememora su infancia y educación para liberarse tras la muerte de su madre. La obra propone una exploración hacia el interior de distintas temporalidades en la vida de quien narra.

La perspectiva que propone Ave Barrera en su libro emerge desde la figura de la hija, quien pretende formarse una figura de identidad a partir de la madre, pero que también en ocasiones se rebela ante ella.

“Muchas veces se usa como contramodelo, porque vemos el gran sufrimiento y el gran desafío que nuestras madres tienen que enfrentar ante un sistema profundamente patriarcal e injusto, que les ha dejado mucho a deber. Es así como nosotras tratamos de tejer nuestra historia, en contraste con esos desafíos que han vivido muchas de nuestras madres”.

La situación puede desencadenar una serie de conflictos y situaciones complejas. Eso es precisamente lo que Barrera intenta abordar: las tensiones entre madre e hija, la reconstrucción del vínculo a partir de la palabra escrita.

“En el caso particular de la novela, está atravesado por una situación más desventajosa, dolorosa y trágica, porque la protagonista se enfrenta al fallecimiento de su madre cuando todavía no ha podido saldar cuentas, o hablar lo que se tuviera que hablar. Lo que hace la novela es tratar de trazar ese relato, completar los espacios vacíos que no se pudieron dar, completarlos por medio de la escritura”.

Se invita a plantear preguntas para profundizar en ese sentimiento de duelo, cuando existe una sensación de deuda ante el ser querido que ha partido. ¿Cómo saldar las cuentas? La autora afirma que la literatura es capaz de tejer esos hilos. Si bien el vínculo no se reconstruye, sí lo hace la parte personal, el yo en la narración que corresponde a ese lazo.

“En ese sentido, las preguntas y los cuestionamientos que plantean la novela, pueden llegar a acompañar en otros procesos”.

El título del proyecto, Notas desde el interior de la ballena, alude a la historia de Jonás, personaje al que Dios le indicó zarpara en una misión a Nínive, para hacer que sus habitantes se arrepintieran. No obstante, Jonás no quería ir a ese lugar y tomó un barco hacia otro sitio. Al caer una tormenta, pidió ser echado al mar para aplacar la ira de Dios. Ya en el agua fue tragado por una ballena y oró durante tres días en el vientre del cetáceo.

“La narradora de la novela ejerce un tipo de desobediencia, de rebeldía, que podemos ver parecido a la de Jonás. Se opone, se rebela ante el mandato que se le impone, ante lo que está establecido para su historia y huye de esa imposición. En su huida, (la protagonista) es devorada por una ballena metafórica, en términos más existenciales, de un proceso de crisis”.

Otro aspecto a resaltar es el formato de esta obra literaria. La redacción transita entre la memoria, el ensayo, el poema, la cita, incluso la estampa. Para la autora, este tipo de hibridación enriquece en sumo grado al texto.

“A mí me parecen más interesantes los proyectos que muestran esta hibridez y esta suerte de mezcla, de aquellos que únicamente quedan en la rigidez del género, en sus características más tradicionales, las cuales se van cristalizando e impiden esa búsqueda de nuevas alternativas para contar”.

Ave Barrera es gustosa de pensar que la novela abraza a los otros géneros literarios, al grado que puede incorporarlos y fluir.

“Me parece que la combinación y la mezcla que el lector hace en su lectura, es muy valiosa y es lo que al final queda de esa obra”.