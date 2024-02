Autor lagunero Alexis Rojas explora el terror en su primer libro de cuentos

Su conexión con la literatura de terror comenzó desde temprana edad. El escritor y periodista lagunero Alexis Rojas (Gómez Palacio, 1994), transitó en primera instancia por los relatos sombríos de Stephen King y la narrativa policíaca de la novela negra. Luego, tomó los libros de Edgar Allan Poe y de autores latinoamericanos como Horacio Quiroga o Amparo Dávila.

“Desde muy chico empecé a leer cuentos de terror. Hay uno que me gusta mucho: ‘El coco’ (The Boogeyman), de Stephen King. Recuerdo que me dio mucho miedo y estaba chico. Es como de una persona que habla con su psicólogo, y luego el psicólogo termina siendo el Coco”.

El temor a extraviarse en la espiral de la locura es un tema que le interesa. Hace dos años abrió el dique de su ingenio y dejó correr la tinta para comenzar a escribir relatos. Considera que este género no está tan explorado como otros, por eso decidió comenzar a practicar, labrar la letra y hacer literatura del misterio.

Ansioso por escribir novela, Alexis Rojas, quien también se desempeña como periodista en El Siglo de Torreón, se dedicó a confeccionar sus primeros relatos, enfocado en su aspecto conciso, con la estructura clásica de principio, clímax y desenlace.

“Como práctica empecé a escribir cuentos. Escribía una idea, escribía lo más rápido posible para llegar al final y empecé a leer mucho.

Entonces, ya después, tenía como muchas ideas, muchas se parecían en el tono, en el ambiente y decidí que se podían juntar dentro del mismo concepto”.

El trabajo de Alexis Rojas desembocó en ‘Los mismos demonios’, antología compuesta por once cuentos de terror y que es la primera publicación realizada por Plaza Pública Ediciones. A través de demonios, bestias, fantasmas, brujos y asesinos, el autor aborda el verdadero núcleo de su escritora: ese gran temor de sucumbir ante un desequilibrio psíquico.

“Más allá del terror, de los entes y cosas así, habla más del miedo a volverse loco, habla de este concepto de irse perdiendo en la locura y volver alguien que no sabes quién eres, o el concepto de perderse en la locura y empezar a matar gente; perder la racionalidad”.

Los mismos demonios, antología de cuentos de terror. (VERÓNICA RIVERA)

Cabe señalar que el libro cuenta con las ilustraciones del artista lagunero Abraham Esparza Velasco, las cuales muestran aspectos como la soledad, la tristeza, la marginalidad, el silenciamiento, el miedo a la muerte y otros relieves emocionales donde se desarrollan los cuentos.

“Quería meter ilustraciones, me topé con Abraham, vi sus trabajos y dije que era justo lo que quería. Son como muy sombríos, muy oscuros”.

La presentación de ‘Los mismos demonios’, de Alexis Rojas, se realizará este viernes 23 de febrero, en punto de las 19:00 horas, en Chiosco, al interior del centro cultural Casa La Morelos, en el centro de Torreón. Además de la presencia del autor, se contará con los comentarios de la periodista Jessica Ayala Barbosa y del escritor Fernando de la Vara.

Sobre si los seres humanos deben prestar más atención a su lado oscuro, el autor afirma: “Yo creo que sí, creo que si lo ignoras puede salir de repente, más o menos es de lo que tratan mis cuentos”.