Atrapado en los 70’s

La banda canadiense The Guess Who lanzó en enero de 1970 el álbum "American Woman" del cual se extrae la rola del mismo nombre, llegando al número uno del Billboard hot 100 por tres semanas; la letra ha sido tema de debate, algunos consideran que es una canción de protesta por la política de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, pero en realidad todo fue una casualidad.

La canción la compusieron en un concierto; al romperse una cuerda de la guitarra de Randy Bachman, este la repuso y al estar afinándola empezó a tocar un riff, y el grupo lo siguió, mientras Burton Cummins, el vocalista empezó a improvisar la letra con lo que se le ocurrió en ese momento; terminando el concierto se dieron cuenta de que un joven había hecho una grabación pirata gracias al nuevo invento de grabadora de cassettes y le confiscaron la cinta para acordarse de la letra y melodía, en un caso fortuito sin el cual la canción se hubiera perdido en el aire.

La versión original tiene una duración de 5:07 minutos, por lo cual fue recortada para la radio a una versión de 3:51 minutos, eliminando el intro blues de más de un minuto.

Versiones largas (segunda parte)

En 1975, el escocés Al Stewart lanzó el álbum The Year Of The Cat, del cual se extrae el tema del mismo nombre. Este último fue grabado ni más ni menos que en los estudios Abbey Road, por el ingeniero y músico Alan Parsons, quien había trabajado ahí mismo con los Beatles en el álbum Abbey Road y con Pink Floyd en The Dark Side of the Moon, con más de cuatro minutos de instrumentación, con solos de guitarra acústica, piano, guitarra eléctrica con distorsión y saxofón.

Esta canción reúne varios géneros: Jazz, rock, folk y nace de una prueba de sonido en un concierto con Linda Ronstadt, en el cual el teclista Peter Wood improvisa unos acordes que a Al le parecen interesantes, por ello se los pide para escribir un tema. Después de presentar varios proyectos a la compañía grabadora, finalmente se inspiró en parte en el film Casablanca en el cual hace referencia a Peter Lorre y a Humphrey Bogart; asimismo, tomando en cuenta el año del gato que se celebraba en Vietnam.

La versión del long play tiene una duración de 6:40, pero fue cortada en parte de la introducción y en el interludio instrumental para reducirla a 4:38 minutos para la versión radial

Magical Guitarist Tour 2024, un homenaje al gran legado de The Beatles

En la Comarca se escucha buena música y estamos invitados al concierto que ofrecerá el maestro Ricardo Salinas, quien nos dará un recital de Los Beatles en guitarra clásica en el teatro Jorge Méndez del Centro Cultural R. Mijares, este viernes 1 de noviembre a las 19 horas, el cual tendrá una cuota de recuperación. Los boletos se pueden adquirir en el Instituto Municipal de Cultura y Educación Torreón o en el mismo Centro Cultural R. Mijares.

