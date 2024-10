ATRAPADO EN LOS 70’s

En 1978, el ex-beatle Paul McCartney grabó con su grupo Wings la canción "With a little luck", para el álbum: "London Town", en pleno auge de la música disco, la cual tiene un excelente puente musical lleno de deliciosos toques pop de sintetizador, que para darle cabida en sencillo comercial se le tuvo que cortar.

Seguimos con el tema de esas grandes canciones de los setenta que tenían una duración en su versión de long play que no tenía cabida en la reproducción para la radio y se tenía que hacer una mutilación para hacer una versión de alrededor de tres minutos para brindarle espacio a los comerciales, cortando la verdadera expresión que el artista quiso dar, dejando como opción tener que comprar el acetato de 33 RPM para poder escucharla completa.

"Black Betty", del grupo estadounidense de hard rock Ram Jam es otra canción de 1977 que tuvo que ser mutilada en su mejor parte de intermedio, una furiosa serie de solos de guitarra acompañados de una agresiva batería. A pesar de tener una duración de solo 3:59 minutos, dejaron la versión para radio en 2:28 solamente.

"Love is like the oxygen", excelente pieza musical del grupo británico de glam rock Sweet, lanzada en 1978, llena de cambios de ritmo y armonías vocales tiene un puente prodigioso con campanas tubulares, arpas, piano y batería de casi dos minutos, el cual lamentablemente en la versión radial fue cercenado, dejando el privilegio de escucharla como la percibió el autor solo a los poseedores del long play.

En 1970 el grupo norteamericano Creedence Clearwater Revival lanzó su versión de la canción soul "I heard It through the grapevine", la cual tiene varios solos largos improvisados de guitarra en su versión del álbum, con una duración de 11:07, siendo mochados para el sencillo y dejándola en solamente 3:53.

Debo recalcar que seguimos ávidos en la Comarca Lagunera de una estación de radio que verdaderamente llene nuestras expectativas, para un público de 50 y más, el cual existe y está muy activo; aunado a ello, hay algunos lugares que afortunadamente están teniendo llenos y hasta reservados con anticipación donde se está tocando buena música setentera.

Contacto: [email protected]

<iframe style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/playlist/6foaT4qFPH2rTESJU2IhcX?utm_source=generator" width="100%" height="352" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>