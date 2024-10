ATRAPADO EN LOS 70’s

Cuando la radio era la única forma de escuchar música de éxito en inglés, había ciertas reglas, por ejemplo: el tiempo que debería durar una canción (el cual tenía que ser de tres minutos) para dar espacio entre canción y canción a los anuncios comerciales.

En los años 70's en plena explosión de los diversos géneros y subgéneros del rock se empezó a poner de moda hacer versiones largas de las canciones en los long play, donde los artistas se lucían en el puente musical o en la introducción que se extendía por varios minutos con improvisaciones en los solos e interludios psicodélicos llenos de virtuosismo, que prácticamente eran el éxtasis de la canción; para la radio solamente se hacía una versión corta donde se mutilaba lo mejor, dejando solo algunos párrafos y el estribillo; para escuchar la versión completa se tenía que comprar forzosamente el long play.

Blinded by the light, escrita por Bruce Springsteen e interpretada por el grupo británico Manfred Mann's Earth Band es una pieza de más de siete minutos con un puente alucinante de solos de guitarra y piano que vale la pena disfrutar en su versión completa, sin cortes.

La banda estadounidense Tommy James and the Shondells lanzó en 1968 el álbum: Crimson and Clover del cual se extrae el sencillo del mismo nombre, una de las principales canciones símbolo del pop-rock- psicodélico, que en su versión completa tiene una duración de 5:25 minutos, con un solo de guitarra fantástico y efectos temblorosos nunca antes escuchados al conectar la voz al efecto trémolo de la guitarra; hay que escuchar esta versión completa para hacer un viaje asombroso.

El norteamericano Eric Carmen, recién fallecido este año, lanzó en diciembre de 1975: All by myself, una pieza de soft rock, cuya versión larga tiene una duración de 7:10, y el intermedio virtuoso de piano interpretando Concierto para piano nº 2 en do menor, Op. 18 de Serguéi Rajmáninov, el cual también fue cortado para su versión comercial, quitándole como a las canciones antes mencionadas, toda la magia que el artista quiso plasmar originalmente.

Continuaremos mencionando más de estas rolas setenteras que fueron cercenadas para darles cabida en la radio.

¡Sigan escuchando buena música atrapados en los setenta!

Contacto: [email protected]

https://open.spotify.com/playlist/6foaT4qFPH2rTESJU2IhcX?si=O5qWQ0gvQ8C60IDuHqBvxg