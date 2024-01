Asegura IMSS reparación de elevadores con piezas nuevas

Con piezas nuevas, aseguran que se están reparando las fallas de los elevadores de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón. El delegado de la institución en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, dijo que dentro del proceso de mantenimiento de los ascensores, hay que sustituir algunas de ellas.

"Si el elevador tiene una vida media de diez años, hay piezas que se deben de sustituir antes de que lleguen otros diez años y eso es lo que se está haciendo", declaró. Indicó que en la actualidad, hay un programa nacional instituido desde la dirección general que tiene que ver con el mantenimiento integral a a estos tipos de sistema de transporte.

El funcionario agregó que el Seguro Social elevó el nivel de mantenimiento, "porque pues tenemos muchos elevadores ya obsoletos, algunos ya requieren sustitución. Las sustituciones son muy complicadas porque no hay proveedor, no hay empresa que nos asegure, sin embargo, un mantenimiento plus, que es lo que está sucediendo, integral a todos los elevadores, nos va a dar seguridad y el funcionamiento ideal". No precisó la fecha de término del mantenimiento de la UMAE No. 71, debido a que las empresas tienen una programación.

FALLAS

A mediados de este mes de enero, se reportó que un elevador del séptimo piso de la torre de especialidades se quedó atorado y, en el reporte de auxilio, se indicó que era una mujer con claustrofobia la que se había quedado atrapada.

En septiembre de 2023, El Siglo de Torreón reportó que, en los dos últimos años y medio, se habían reportado 69 fallas en los elevadores de la UMAE No. 71 de Torreón. En 2021 fueron 38; el año pasado se atendieron 13 y en lo que va de este año se tiene un acumulado de 18 fallas. El tipo de reporte fue elevador detenido y/o fuera de fase, informó el Instituto mediante una solicitud por transparencia que hizo esta casa editora. La institución también informó que el Hospital de Especialidades cuenta con seis elevadores, de los cuales cuatro son de la marca Hitra e iniciaron operaciones en 2018 mientras que dos son de la marca Kone, con año de operación de 2008.

La Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios de la Dirección de Administración del Seguro Social de Coahuila informó que el presupuesto que fue otorgado dentro del Programa Anual de Operación para el ejercicio fiscal 2023 correspondiente al servicio de mantenimiento de equipos de transportación vertical (elevadores), resulto para la UMAE No. 71 en un monto equivalente a 387 mil 996 pesos. Mientras que para el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Coahuila en un monto equivalente a un millón 333 mil 200 pesos, recursos sujetos a posibles ajustes en razón a los resultados en los procedimientos de contratación local y durante su ejecución que pudieran presentar la clínica de especialidades y la OOAD Coahuila hasta el 31 de diciembre cuando concluyó el ejercicio fiscal.

AUTORIZACIÓN

El IMSS informó que en 2023 no se tenía autorizado registro de cartera de inversión ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la sustitución de este tipo de equipos y por lo que correspondía al proyecto para el ejercicio 2024, tampoco estaba contemplado.

Hicieron la aclaración que la integración y posterior autorización de las carteras se supedita a que la integración de los expedientes de cada equipo a sustituir se encuentre debidamente justificados técnica y normativamente por parte de cada uno de los OOAD que en su caso solicite.