Apoyo emocional para afrontar la muerte de un ser querido

El diagnóstico de una enfermedad terminal, definida como “irreversible, incurable, progresiva y con una expectativa de vida a corto plazo”, de seis meses a un año, plantea situaciones complejas, tanto para el paciente como para sus familiares más cercanos, por lo doloroso de la pérdida.

En este contexto, el acompañamiento psicológico juega un rol importante para sobrellevar y dar contención a quienes se ven involucrados.

Priscila Castañeda, psicóloga clínica, explica que el acompañamiento psicológico se enfoca en “la tanatología, una rama derivada de la psicología que trata los temas específicamente relacionados con la muerte”. Este enfoque permite a los familiares y pacientes enfrentar la realidad de la muerte de manera más consciente y preparada. Su acercamiento es importante porque va a encarar a la persona con una realidad inevitable, que es el fin de la vida.

Las diferencias entre las familias que reciben apoyo psicológico y aquellas que no lo tienen son notables. La psicóloga aclara que “existe una capacidad de afrontamiento mayor cuando una persona se siente acompañada que cuando no se siente acompañada”.

El apoyo emocional ayuda a enfrentar el duelo y a reducir la sensación de soledad y desesperanza, ya que, “la sensibilidad o empatía por otro ser humano de alguna forma nos brinda un cierto confort”, facilitando el proceso de adaptación a la pérdida.

Un acompañamiento necesario

El acceso a este tipo de apoyo emocional no siempre está garantizado en los hospitales o centros médicos que atienden a personas con alguna enfermedad terminal.

“Lamentablemente, los médicos no tienen esta formación en el acompañamiento, y es que si nos vamos a un servicio de salud, pues lamentablemente tienen muy poco tiempo para atender a tantos pacientes, entonces, se vuelve complicado brindar una contención después de decir que hay una enfermedad terminal, en la cual una persona pues está desahuciada.

“Por lo regular, cuando se da este tipo de acompañamiento, es porque la familia o la persona a lo mejor está un poco más cerca de de estos servicios de atención psicológica, y son los que lo buscan. O muchas de las veces se da por algún familiar que empatiza con la situación”, ahonda Castañeda.

Las recomendaciones

No siempre es posible contar con una contención emocional para el enfermo terminal o la familia que está cerca. Sin embargo, la psicoterapeuta Priscila Castañeda comparte algunas recomendaciones que pudieran ser de utilidad tanto para la familia como para el paciente:

- “Lo primero es la compañía”. El acompañamiento es crucial en un proceso de duelo, de enfermedad o en un proceso de problemáticas que vivimos las personas. La compañía siempre va a representar una diferencia.

- “Hay que tener una escucha activa”. No sólo es decir “te escucho, pero no digo nada”, sino más bien ofrecer una escucha con retroalimentación que muestre signos de empatía.

- “Algunas personas tienen necesidad de contacto físico”. Recordemos que muchas enfermedades tienen un origen emocional. Por ejemplo, una persona con alguna enfermedad de transmisión sexual, en un contexto donde hay mucha desinformación, puede vivir diariamente un rechazo, por lo que establecer un contacto físico, por mínimo que sea, les puede ser muy importante.

- “Resolver dudas”. Muchas personas no comprenden por qué están enfermas. A veces los enfermos terminales, así como las personas con discapacidad, tienden a infantilizarlas. Hay adultos mayores que están enfermos y no lo saben porque los familiares no se los quieren decir, pero tienen derecho a saber eso que están viviendo. Esto lo único que provoca es que no les permiten a ellos también elaborar psíquicamente la condición de su salud y decidir qué es lo que desean para ellos mismos.

'También hay que cuidar del cuidador'

Además de realizar estas estrategias como la compañía, la escucha activa y el contacto físico mínimo, la especialista Castañedda resalta la importancia de extenderse a los cuidadores, quienes también enfrentan un alto nivel de estrés.

“El cuidador tiene un cuadro muy agudo de estrés y probablemente de ansiedad”, por lo que también es crucial brindarles apoyo emocional para evitar su agotamiento.

Además, Castañeda enfatiza el impacto de los conflictos familiares no resueltos en el proceso de duelo, señalando que “la relación entre el paciente y sus familiares puede verse afectada por viejos resentimientos y expectativas no cumplidas”. Este aspecto puede complicar aún más el proceso de duelo y resalta la necesidad de resolver conflictos antes de enfrentar la pérdida.