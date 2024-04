HOLA A TODOS LOS AMANTES DEL UNIVERSO, BREVEMENTE LES COMPARTIMOS ALGUNOS DE LOS PRÓXIMOS SUCESOS ASTRONÓMICOS DEL DOMINGO 21 AL SÁBADO 27 DE ABRIL DE 2024.

¡LUNA CASI LLENA!

DOMINGO 21

COMETA POR EL RUMBO DE TAURO

Cerca de las 20 hrs. Nuevamente tendremos al Cometa 12P Pons - Brooks cerca del Horizonte, recordemos que es un cometa periódico y regresa cada 71 años. Podrás encontrarlo en dirección oeste cerca de la constelación de Tauro, para buscarlo y tratar de capturarlo usando binoculares, cámara fotográfica desde semiprofesional y dándole algo de tiempo de exposición, sobre el horizonte del oeste tendremos al planeta Júpiter, el "Gigante Gaseoso" siguiendo hacia la izquierda encontraremos a la constelación de Géminis, con sus estrellas Cástor y Póllux, a su izquierda seguida por la constelación de Cáncer o del Cangrejo, una de las 13 constelaciones que vemos transitar sobre la línea que dibuja el Sol en su movimiento a lo largo de la esfera celeste, seguida por la de Leo en el Cenit (El punto en la bóveda celeste que se encuentra sobre nuestra cabeza) esta constelación posee su estrella brillante Regulus, es posible localizarla en el cielo, al trazar un patrón de estrellas con forma de signo de interrogación al revés y llegando al Este veremos en la constelación de Virgo sobre el horizonte del Este, ahí se encuentra nuestra Luna ya con el 97% de su cara iluminada que vemos desde la Tierra y entre ellos encontraremos a nuestra Luna que cada vez va creciendo por lo que hoy presenta un 43% de su cara iluminada que vemos desde la Tierra.

LUNES 22

PLANETAS AL AMANECER

Alrededor de las 06:00 A.M. si dirigimos la vista sobre el horizonte del Este, encontraremos surgiendo al planeta "Venus", el Lucero de la mañana y siguiendo al Sureste en la constelación de Acuario, encontraremos a los planetas Marte y Saturno, podremos visualizarlos hasta antes de las 06:13 A.M., pues los rayos del Sol los borrará de la bóveda celeste.

MARTES 23

LUNA AL 100%

Alrededor de las 20:00 Si dirigimos la vista sobre el horizonte del oeste tendremos al planeta Júpiter, el "Gigante Gaseoso" siguiendo hacia la izquierda encontraremos a la constelación de Géminis, con sus estrellas Cástor y Póllux, a su izquierda estará la constelación de Cáncer o del Cangrejo, casi en el Cenit (El punto en la bóveda celeste que se encuentra sobre nuestra cabeza), seguida por la de Leo esta constelación posee su estrella brillante Regulus, es posible localizarla en el cielo, al trazar un patrón de estrellas con forma de signo de interrogación al revés y llegando al Este veremos en la constelación de Virgo sobre el horizonte del Este, ahí se encuentra nuestra Luna ya con el 100% de su cara iluminada que vemos desde la Tierra y aproximadamente 8° sobre el horizonte del Este.

MIÉRCOLES 24

LUNA EN LIBRA

Alrededor de las 22:00 Si dirigimos la vista sobre el horizonte del oeste tendremos la constelación de Tauro casi bajo el horizonte seguida a su izquierda por la constelación de Géminis, con sus estrellas Cástor y Póllux, a su izquierda estará la constelación de Cáncer o del Cangrejo, seguida por la de Leo casi en el Cenit (El punto en la bóveda celeste que se encuentra sobre nuestra cabeza), esta constelación posee su estrella brillante Regulus, es posible localizarla en el cielo, seguida por la constelación de Virgo y sobre el horizonte del Este, ahí se encuentra nuestra Luna ya con el 98% de su cara iluminada que vemos desde la Tierra y en la constelación de Libra.

JUEVES 25

DESFILE DE PLANETAS

Alrededor de las 5:30 A.M. si dirigimos la vista sobre el horizonte del Este encontraremos surgiendo al planeta "Mercurio" el más pequeño de nuestro sistema solar, a su derecha encontraremos al planeta planeta rojo "Marte" y en la constelación de Acuario, encontraremos al planeta Saturno, el Sr. De los Anillos. Debemos darnos prisa porque podremos visualizarlos hasta antes de las 06:00 A.M., pues los rayos del Sol los borrará a bóveda celeste junto con el planeta Venus, que ya no alcanzaremos a visualizar.

VIERNES 26

LUNA EN ESCORPIO

Alrededor de las 23:00 Si dirigimos la vista sobre el horizonte del oeste tendremos la constelación de Géminis, con sus estrellas Cástor y Póllux, a su izquierda estará la constelación de Cáncer o del Cangrejo, , seguida por la de Leo, esta constelación posee su estrella brillante Regulus, es posible localizarla en el cielo, seguida por la constelación de Virgo casi en el Cenit (El punto en la bóveda celeste que se encuentra sobre nuestra cabeza), a su izquierda tendremos la constelación de Libra y sobre el horizonte del Este, ahí encontraremos a nuestra Luna ya con el 89% de su cara iluminada que vemos desde la Tierra y en la cabeza de la constelación de Escorpio.

SÁBADO 27

LEO EN EL CENIT

Alrededor de las 22:00 Si dirigimos la vista sobre el horizonte del oeste tendremos la constelación de Tauro casi bajo el horizonte seguida a su izquierda por la constelación de Géminis, con sus estrellas Cástor y Póllux, a su izquierda estará la constelación de Cáncer o del Cangrejo, seguida por la de Leo en el Cenit (El punto en la bóveda celeste que se encuentra sobre nuestra cabeza), esta constelación posee su estrella brillante Regulus, es posible localizarla en el cielo, seguida por la constelación de Virgo y sobre el horizonte del Este, ahí se encuentra la constelación de Libra.

Nota: Los horarios son dados con el Tiempo del Centro de México y teniendo un cielo limpio y despejado.

¡Hasta la próxima!