'Alito' Moreno condena robo a candidato Willy Ochoa en Chiapas

A unas horas de que Willy Ochoa, candidato del PAN, PRI y PRD al Senado, denunciara que su equipo de trabajo y él fueron interceptados por un comando armado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, exigió al gobierno federal que se garantice la seguridad durante el proceso electoral a candidatos y ciudadanos.

"Una vez más, nuestro candidato Willy Ochoa y su equipo son víctimas de la inseguridad que se vive en Chiapas, paradójicamente a 500 metros de donde se encontraba la Guardia Nacional", escribió esta mañana "Alito" Moreno en su cuenta de X.

Expresó que a pesar de que ciudadanos de Chiapas, donde fue interceptado Willy Ochoa, han realizado solicitudes y presentada evidencia de la inseguridad que atraviesa el estado y el gobierno no está cumpliendo lo que les prometieron en materia de seguridad.

"¿Cómo es posible que con tantos avisos, tantas solicitudes y tanta evidencia de que Chiapas es un polvorín, el gobierno no esté cumpliendo con lo mismo que prometieron? No queremos creer que hay una consigna solapada para amenazar y amedrentar a los candidatos de la oposición", dijo el dirigente priísta.

Alejandro Moreno pidió a las autoridades que hagan su trabajo y protejan a los candidatos y a las personas: "Exigimos al Gobierno Federal que de una vez por todas haga su trabajo para garantizar la seguridad en el proceso electoral, tanto para candidatos como para ciudadanos".

"Amigo Willy Ochoa no estás solo, eres un chiapaneco valiente y un gran candidato que avanza a paso firme para ganar. ¡Tienes todo nuestro respaldo y el del priismo de todo México!", añadió "Alito".

Willy Ochoa sufre atentado y despojo de auto en Chiapas

A través de su cuenta de X, el candidato a senador denunció que un comando armado lo interceptó en una carretera de Chiapas y despojó a su equipo de un auto que transportaba propaganda electoral del político.

"Hace unos minutos, con armas largas y violencia, sobre la carretera Tuxtla-Arriaga, justo 500 metros antes de la caseta de cobro de Arriaga, un comando armado en una Jeep color gris interceptó a mi equipo de trabajo y lo despojó de uno de los vehículos en los que se transportaba con propaganda rumbo a Suchiate, donde hoy tendremos un encuentro con la ciudadanía", denunció Willy Ochoa.

"No podemos permitir que la violencia siga como si nada, no nos callaremos ante la situación que vivimos en Chiapas, gracias a Dios, mi equipo se encuentra con vida. No vamos a doblar las manos ante la ola de inseguridad que todos vivimos en el estado. Por favor, extremen precauciones cuando salgan a carretera", expresó el candidato al Senado esta mañana.