Aguado Gómez afirma que AMLO miente al comparar el sistema de salud con el de Dinamarca

El Sistema de Salud IMSS Bienestar es mejor que el de Dinamarca, eso es totalmente falso, sostuvo el diputado Gerardo Aguado Gómez.

Bajo este contexto, el legislador panista sostuvo que lamentablemente han sido tan repetitivas las mentiras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mentiras que un sector de la población ya no hace por desmentirlo por el cansancio y hartazgo que hoy existe en la sociedad.

Añadió que otro sector que lo sigue a donde vaya, pues evidentemente ratifica solo por ratificar porque todo está en pésimas condiciones.

“No hay medicamentos, no hay atención de calidad, las instalaciones no son las propicias para poder atender a la ciudadanía, la gente se da cuenta, pero hay quienes defienden al presidente AMLO por defenderlo”, afirmó.

Dijo que para muestra un botón, pues en los gobiernos de Acción Nacional, por ejemplo de Aguascalientes con Tere Jiménez, la misma gobernadora implementó un sistema de salud con recursos propios.

Aseveró que es lamentable lo que está ocurriendo en el sistema de salud, pues nadie se cree eso de que estamos mejor que en Dinamarca.

“Todos hemos tenido un familiar que ha tenido que ir al IMSS, y al ser atendido, definitivamente el servicio de salud no es el de calidad que está prometiendo el presidente, no hay medicamento, no hay atención inmediata, no es de calidad, no son las instalaciones que corresponde a un servicio de salud como en Europa, son mentiras, pero como ya nos acostumbramos a las mentiras de AMLO que las dijo durante seis años en la mañanera, pues ya es pecata minuta escuchar sus últimas mentiras en este sexto informe de resultados”, subrayó.