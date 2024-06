Acto de fe

Estado civil, cansada. El ruido ensordecedor de las campañas políticas, la inquietud que me provocó el clima de violencia en que se vivieron las elecciones. Según reporte de Integralia Consultores, se contaron 239 candidatos asesinados, mientras el macuspano asegura que vamos muy bien. ¡Dios! ha sido agotador.

Yo no sé si a usted, pacientísimo lector, lectora, pero a mí me rebasó. Ahora necesito un tiempo para serenarme y des–pejarme. Después de todo, soy lo único que tengo. La vida es de un solo uso y por lo poco que me queda por usar, la prioridad es recetarme unos días de tranquilidad y silencio para recuperar el ritmo cardíaco. Tal vez ir al mar que siempre me regenera, y ahí, echada en la arena, tejer una red para atrapar los momentos felices, fijar en la memoria los nombres amados, la risa de mis niños y la buena gente que me ha arropado en mi paso por la vida. Encontrar en tanto bueno la fortaleza para enfrentar el nuevo reto de ser mexicana, y por lo tanto responsable del buen gobierno que nos debemos.

Hay tantas cosas por hacer, por resolver. La obra faraónica que tenemos por delante es rescatar e impulsar la educación, que hasta ahora se ha llevado a cabo a base de absurdos bandazos sexenales. Víctimas de un ensombrecido modelo educativo de escuelas públicas, donde los estudiantes entrenan para obedecer en vez de actuar. Para aceptar los problemas en vez de resolverlos. Para hincarse delante de la autoridad en vez de llamarla a rendir cuentas. Escuelas que forman ciudadanos para la complacencia, la resignación y la tolerancia. Para guardar silencio y mantenernos sumisos ante la desatención que se ha dado al único factor que puede salvarnos: la educación que forme ciudadanos capaces de hacer de México un lugar más justo.

Si algo tuvo de bueno el desaseo con que se vivieron las elecciones, fue la activa participación de la sociedad civil. Fue darnos cuenta del enorme poder que tenemos los ciudadanos y la eficiencia de las redes sociales para mantenernos unidos, informados y movilizados. Ahora, una ciudadanía crítica, exigente, somos NOSOTROS quienes tenemos la responsabilidad de asumir el rumbo que ha de tomar México. De sujetar a los gobernantes, nuestros empleados públicos a quienes otorgamos el poder para que mantengan el orden constitucional, de modo que no atenten contra los derechos ciudadanos.

“La historia no es el resultado de leyes objetivas o de fuerzas ocultas, sino de los actos de las personas con nombres y rostros, que en circunstancias decisivas, y en medio de las encrucijadas del azar, pueden elegir entre lo beneficioso y lo devastador, entre el sentido común y el delirio”.

Frente a los motivos para cerrar los ojos, sobran los motivos para mantenerlos bien abiertos. Frente a las razones para perder el ánimo, están todas las razones para recuperarlo. Cada ciudadano tendrá su propia lista, su propio pedazo de país, una lista en la cual contener el pesimismo. Una vacuna contra la desilusión. La saludable obligación ciudadana de vivir en la indignación permanente: criticando, denunciando, proponiendo, sacudiendo. Hoy, México necesita nuestra fe, el optimismo de quienes creemos que las cosas están tan mal, que sólo pueden mejorar.

Hoy más que nunca se necesita un acto de amor a este país nuestro —pródiga y noble tierra de nuestros padres y de nuestros hijos— cuya única esperanza somos NOSOTROS, héroes y heroínas del diario, personas comunes y corrientes capaces de creer y actuar desde el espacio que nos corresponde, para asegurar la libertad y la democracia que hemos elegido.