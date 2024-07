Acaba con el reflujo gástrico con estos remedios caseros

No es secreto que la dieta del mexicano, estilo de vida y hábitos no saludables se asocian con sobrepeso, obesidad e incluso afecciones gástricas. Esto provoca que al menos el 40 por ciento sufra de reflujo gastroesofágico, que, de no tratarse, puede derivar en cáncer, según la Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud.

Alianza Alimentaria destaca que el patrón alimenticio de México ha tomado la tendencia de incluir alimentos altamente calóricos y pobres en nutrientes. Esto puede atribuirse al bajo costo y fácil acceso, lo que ha causado la disminución de gasto per cápita en alimentos recomendados como frutas y verduras. El consumo de ciertos alimentos poco nutritivos está relacionado con la enfermedad de reflujo gastroesofágico.

¿Por qué ocurre?

Cuando comes, el alimento pasa desde la garganta hasta el estómago mediante el esófago, el cual es un anillo de fibras musculares ubicado en la parte inferior del esófago llamado esfínter esofágico inferior. Esta válvula se encarga de evitar que el alimento vuelva a subir.

Si el anillo muscular no se cierra bien o se relaja de forma anormal, los contenidos del estómago pueden devolverse hacia el esófago, a esto se le llama reflujo o reflujo gastroesofágico. Medline Plus señala que esta afección puede irritar el tubo de deglución y causar acidez gástrica, así como otros síntomas.

Sin embargo, no pienses que el ácido estomacal es dañino, ya que éste cumple importantes funciones dentro de tu organismo como descomponer los alimentos que consumes. Lo que no debe suceder es que el ácido estomacal pase por el esófago debido a que causa irritación, de acuerdo en el sitio de Houston Methodist Leading Medicine.

Evita poner en riesgo tu salud

Los síntomas del reflujo incluyen sensación de ardor en el pecho detrás del esternón, dolor con sensación de fuego que se eleva hacia la garganta o tener un sabor amargo o agrio en la boca.

Así también, son causas el comer en exceso o demasiado rápido, acostarse demasiado pronto después de comer, fármacos, baja actividad física, fumar, estrés y ansiedad. Otras tienen que ver con el consumo de ciertos alimentos como cafeína, refrescos, alcohol, cítricos, chocolate, alimentos grasos o picantes, menta o productos a base de tomate.

Si la enfermedad no se trata, se puede complicar en Esófago de Barett o cáncer de esófago.

Remedios caseros

Además de visitar al médico para un correcto diagnóstico y tratamiento, existen remedios que pueden disminuir la acidez estomacal recomendados por Houston Methodist.

1. Come un plátano maduro

Esta fruta contiene potasio, lo cual puede contrarrestar el ácido estomacal. Mientras más maduro esté, son más alcalinos y menos pesados en almidón. Cuidado con comerlo cuando no está maduro, esto puede desencadenar la acidez por ser menos alcalinos.

2. Mastica chicle sin azúcar

En consecuencia aumentará la producción de saliva, esencial para promover la deglución, mantener el ácido bajo y neutralizar el ácido estomacal que se regresa hacia el esófago.

3. Evita comer rápidamente

También cuida las porciones de la comida ya que tener una gran cantidad de alimentos en el estómago puede ejercer mayor presión en el esfínter esofágico inferior.

4. Evita comer antes de acostarte o hacer ejercicio

Esto puede empeorar los síntomas. Evita comer dentro de las tres horas previas a tu hora de dormir, asimismo, come dos horas antes de hacer ejercicio y no menos.

5. Cuida tu posición al dormir

Eleva la cabeza y el pecho más alto de los pies. Evita apilar almohadas, en su lugar, puedes colocar una pequeña cuña de espuma debajo del colchón. Duerme sobre el lado izquierdo para limitar el reflujo.

6. Usa ropa holgada

Evita cinturones ajustados o ropa que presione tu vientre.

7. Reduce el estrés

El estrés provoca mayor sensibilidad al dolor y desacelera la digestión. Toma medidas para reducir el estrés y aliviar los síntomas. De igual manera, deja de fumar, mantén tu peso saludable y haz ejercicio.