9 mitos sobre la salud del cabello

Para no pocas personas, el cabello es parte esencial de su presentación. Sin embargo, hay diversas razones que llevan a no tenerlo sano o a perderlo. A esto se suman los muchos remedios caseros que no están comprobados, e incluso pueden dañarlo más, o mitos que no se cuestionan y pueden provocar malos hábitos que poco abonan a la salud. Estos son algunos de los más comunes que rodean al cabello y su salud.

La pérdida de cabello es normal

Así es, aunque hasta cierto punto. No es que exista un número promedio de cabellos que se caen por día, ni quién se ponga a contarlos, pero se estima que debe rondar los 100 por día sin que esto signifique un problema o una razón para preocuparse.

Sin embargo, se debe estar atento a la pérdida inusual de cabello. Si es que se nota que se dejan más que antes o que baja la densidad que se tiene en la cabeza, lo más adecuado es acudir con un profesional de la salud, a fin de que indique las medidas que se deben de tomar.

Estrés y caía de cabello

Hay varias maneras en que el estrés se relaciona con la pérdida de cabello. Desde la rutina diaria que provoca diversos niveles de ansiedad, hasta pasar por episodios traumáticos para el cuerpo, como cirugías, partos, una mala alimentación o tener padecimientos diversos, como la anemia.

También es posible que, en momentos de estrés o ansiedad, se hagan de manera involuntaria ciertos movimientos con la mano en el cabello, como enredarlo entre los dedos o jalarlo, que lleva a arrancarlo.

TAMBIÉN LEE Acaba con el acné de forma natural con esta hierba

Una solución natural para un problema común

La caspa es producto de la mala higiene

Más o menos. Es necesario saber que hay distintos tipos de caspa. Una se produce por el exceso de sebo en el cabello, acompañada o por la sola presencia del hongo Pityrosporum oval. Hay otra, sin embargo, que aparece por ciertos productos que son severos para el cuero cabelludo y provocan una descamación notoria.

Por lo tanto, evitar que en el pelo haya acumulación de sebo reduce las posibilidades de desarrollar algún tipo de caspa. También el dermatólogo puede dar recomendaciones sobre los productos que se pueden usar sobre el cabello, dependiendo de las características de cada paciente.

Los piojos se pegan

Se le conoce como pediculosis a la presencia de piojos (ya sea en forma de larvas o como adultos) en el cabello o vello. Así como aparecen en la cabeza pueden tener presencia en, por ejemplo, la barba. Se trata de una condición que, aparte de molesta y que en muchas ocasiones puede causar vergüenza, es altamente contagioso. Por eso no se recomienda compartir peines, almohadas o ropa con la persona que está infestada hasta que logre deshacerse de esos indeseables parásitos.

También existen las conocidas como ladillas, que son los piojos que viven en el vello del área púbica. Estos tienden a transmitirse de una persona a otra cuando se tienen relaciones sexuales.

La alopecia es hereditaria

Sí. La alopecia, o calvicie, tiene diferentes causas. Entre éstas se encuentran los antecedentes familiares, que es considerada, en realidad, la más común de todas. Si un familiar directo, como el padre, ha padecido alopecia, hay mayores probabilidades de que, con la edad el cabello comience a debilitarse al punto de caer.

Se puede revertir la calvicie

De momento no existe cura conocida y comprobada para revertir los efectos de la calvicie. Si bien hay productos que así lo aseguran, la evidencia científica no ha logrado un consenso al respecto. Lo que sí existe son remedios estéticos. Entre ellos se encuentran los distintos peluquines, que han alcanzado una apariencia indistinguible del pelo real. Otra manera en la que se apoyan es en el injerto capilar, que se suele combinar con ciertos medicamentos. Sin embargo, se trata de una cirugía que, por tanto, es más compleja y tiene un costo más elevado.

TAMBIÉN LEE 5 problemas comunes en los pies y cómo tratarlos

Algunos padecimientos comunes para que atiendan los profesionales

La alopecia es más común en hombres

Así es. La calvicie es un padecimiento que se encuentra con mayor frecuencia en el género masculino, y esto aumenta conforme avanza la edad. Estimaciones del Instituto Médico Dermatológico establecen que alrededor del 65 por ciento de los hombres llegan a los 50 años con algún grado de alopecia. En su mayoría, se trata de una cuestión genética.

Sin embargo, esto no quiere decir que las mujeres estén exentas de padecerla. Para la misma edad establecida, de acuerdo a la misma institución, el 20 por ciento de las mujeres tendrán una pérdida significativa de su cabello. La razón es distinta en ellas, pues está más asociada a los cambios hormonales que se presentan con la edad, en especial con la menopausia.

No se puede perder pelo siendo joven

Falso. La pérdida de cabello depende de varios factores, entre el que se encuentra la edad. Sin embargo, no es raro que haya personas, especialmente hombres, que a partir de sus 30 años noten que sus entradas se están haciendo más grandes o que el volumen de su cabello es menor. Se estima que uno de cada cuatro hombres tendrá una pérdida de cabello notoria al alcanzar sus 30 años.

El sebo en el cabello es un problema

No siempre. También conocida como grasa, es un componente natural que, en cantidades normales, ayuda a la salud del cabello, pues ayudan a que se encuentre bien hidratado y darle un aspecto agradable. Sin embargo, cuando la producción de sebo es anormal, condición conocida como hiperseborrea, principalmente ocasionada por cambios hormonales, puede dar un aspecto poco favorable, además de permitir la aparición de hongos. Por esa razón, los dermatólogos pueden ofrecer un tratamiento que sea de ayuda para controlar el exceso de grasa.