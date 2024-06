8 Mitos y verdades sobre la lactancia materna

La leche materna es el alimento ideal para un bebé recién nacido, pues le otorga todo lo necesario para su desarrollo. Sin embargo, se encuentra rodeado de mitos o creencias que pueden llevar a que tanto los padres como el bebé no la aprovechen de la mejor manera.

1. Las formulas suplen la leche materna

Falso. No hay fórmula láctea que se equipare en beneficios a la leche materna. La Secretaría de Salud describe a este alimento como uno que es capaz de reducir a más de la mitad el riesgo de muerte del menor, durante el primer año de vida.

2. La leche materna tiene más beneficios que los nutrientes

Cierto. Además de los muchos nutrientes y protección que otorgan a un bebé, la mamá se ve beneficiada en la reducción de posibilidades de contraer varios tipos de cáncer o anemia. Además de que fortalece el vínculo con el menor.

A esto se le suma que no genera residuos y no hay un costo añadido para la madre. Por lo que no significa ningún costo extra para la familia.

3. Se puede refrigerar

Cierto. Es normal que, llegado a cierto punto, se produzca más leche materna de la que puede extraer el bebé al momento de alimentarse. Pero toda esa leche extra no debe desperdiciarse.

Se puede almacenar en un refrigerador si es que se va a usar al poco tiempo. Lo ideal es hacerlo en pequeñas cantidades, a fin de evitar el desperdicio. También es posible congelarla.

TAMBIÉN LEE ¿Cómo cuidar la piel en el embarazo?

En la gestación hay alteraciones hormonales que afectar la epidermis

4. Usar fórmulas es malo

Falso. Sin embargo, es necesario acudir a un médico para que las indique. Entidades como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene campañas continuas para motivar a que las madres amamanten.

Aunque hay situaciones especiales que pueden llevar a que un bebé use fórmula, como que exista un momento que la mamá no produzca suficiente leche materna, cuando la mujer no está presente o que sea uno de esos raros casos en donde la madre no es capaz de amamantar.

5. Se debe dar solo durante los primeros seis meses

Falso. Aunque la Secretaría de Salud explica que el mínimo recomendado para alimentar al bebé es de seis meses.

Aquellas personas que decidan extender esta actividad no deben preocuparse, pues investigaciones de la Asociación Española de Pediatría no ha encontrado problemas en la salud física o psicológica de los menores que haya recibido leche materna superando esa edad.

6. Se amamanta por reflejo

Falso. Si bien los bebés tienen el instinto de buscar el seno para alimentarse, es necesaria una educación tanto para la madre como para el hijo, para que así aprendan a cómo posicionarse para estar bien sujetos sin temor a una caída; así mismo, deben descubrir de qué manera están más cómodos.

Esta educación solo se obtiene mediante la práctica, una que requiere mucha paciencia.

TAMBIÉN LEE ¿Cómo afectan los problemas renales en el embarazo?

Hay que cuidar la salud de la mamá y del bebé

7. Se puede hacer ejercicio

Cierto. Al menos en parte. No hay evidencias, de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de que el ejercicio afecte a la producción o al sabor de la leche materna.

Como siempre, el ejercicio es saludable, siempre y cuando se haga el adecuado, sin exagerar dependiendo de las etapas, y respetando los descanso que sean necesarios.

8. Se puede amamantar aún estando enferma

Cierto. Son realmente pocas las enfermedades que quitan la posibilidad de seguir amamantando, por un riesgo que pueda significar para el bebé.

En muchas ocasiones, a través de la leche materna se transmiten los anticuerpos que la madre ha desarrollado para combatir esa enfermedad que padece. De cualquier manera, lo mejor es siempre consultar con el médico de cabecera, para evitar problemas