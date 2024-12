5 consejos no tan obvios para un 2025 saludable

El bienestar implica mucho más que una dieta equilibrada, un buen descaso y hacer ejercicio de forma regular. Más allá de las acciones básicas para una vida saludable, existen otros consejos que no siempre son obvios pero que de igual forma contribuyen a una vida saludable.

El sitio de la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA Health, desglosa a detalle algunos consejos que sus expertos recomiendan seguir para tener un 2025 saludable.

1. Baja el ritmo y concéntrate en lo que te enriquece

Elizabeth Ko, directora médica del Centro Colaborativo de Medicina Integral de Salud de UCLA, enfatiza en revisar la energía interna de forma similar a como se hace con la batería del teléfono.

"¿Qué tan cargada estás? ¿Empiezas el día al 100%? ¿Qué te agota y qué te llena de energía? Opta por las prácticas que te energizan y minimiza las que te agotan...Date permiso para bajar el volumen y la velocidad. Los momentos de descanso nos permiten reponer nuestras reservas. Concéntrate en la calidad de tus relaciones. Las relaciones profundas, sólidas y enriquecedoras conducen a la salud y la felicidad”, refiere el sitio.

Si eres capaz de concentrarte en la manera en que moderas tu energía, podrás tomar mejores decisiones sobre cómo te desenvuelves durante el día.

TAMBIÉN LEE Los objetos que debes de tirar antes de Año Nuevo

Haz espacio para recibir el 2025.

2. Desconéctate de lo virtual y conecta con lo que amas

La salud parte de un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu para Valentina Ogaryan, directora clínica del Centro Simms/Mann de Oncología Integrativa de la UCLA.

Para cuidar la mente, Oragryan resalta que la desconexión virtual ayuda a la mente a descansar y abre paso a centrarse en las interacciones del presente. En caso del espíritu, es fundamental encontrar y conectar con personas, pasatiempos, actividades e intereses que nutran el alma.

"Puede ser pasar tiempo con seres queridos; conectarse a través de la música, la literatura y el arte; la oración, la meditación y conectarse con la espiritualidad; o actividades comunitarias”, aconseja Valentina.

En cuanto al cuerpo, también se trata de darse permiso de disfrutar alimentos que brinden alegría, aunque siempre con moderación. Lo ideal es "comer alimento integrales e incorporar algún tipo de actividad física" regular.

3. Aprende a controlar el estrés

“Para tener un 2025 saludable, las personas deben centrarse en controlar el estrés mediante prácticas de atención plena, sueño de calidad y conexiones sociales sólidas que pueden mejorar significativamente la salud mental y la resiliencia. Esto se suma a mantener una dieta saludable y hacer ejercicio con regularidad, por supuesto", de acuerdo con palabras de Marissa Vásquez, médico principal del equipo de los Dodger de Los Ángeles.

La respiración también es una herramienta bastante útil contra este estado mental. Para ello, Diana Winston, directora de UCLA Mindful, describe cuán importante es detenerse ante una situación de estrés. "“Cuando estés estresado, recuerda parar. Detente; toma una respiración o dos; observa cómo te sientes por dentro; y procede con un poco más de conciencia y calma". Notarás los cambios enseguida.

TAMBIÉN LEE Desintoxícate del mundo virtual

Expertos recomiendan una desconexión de las redes sociales para evitar padecimientos emocionales.

4. Dedica tiempo a descansar, a agradecer y sé amable contigo

En ocasiones, los días libres no se convierten en un descanso real, ya sea por concentración del estrés por el trabajo, situaciones personales, entre otras. Sin embargo, aún ante la exigencia de la vida actual, es más que necesario detenerte, "desconectarte de vez cuando y simplemente ser en lugar de estar haciendo constantemente", según Diana Winston.

Asimismo recomienda dedicar un espacio al día para recordar aquellas cosas por las que se está agradecido o agradecida, esto puede hacer que "tu día pase del resentimiento y la sobrecarga a una sensación de paz y agradecimiento". Incluso, no dejar pasar por alto los pequeños momentos diarios en los que se experimenta alegría o placer, para ello, es enriquecedor tomarse un tiempo, aunque sean segundos, para saborear la experiencia.

Aunque en ocasiones uno mismo es su peor verdugo, recuerda ser amable contigo. "Estás haciendo lo mejor que puedes" con lo que tienes, así que "intenta recordarlo", puntualiza la directora de UCLA Mindful.

5. Date un masaje en los pies

Esta parte del cuerpo sufre mucho todos los días, y aún así la mayoría no les da el cuidado necesario. “Como muchos de nosotros tenemos demasiada energía en la cabeza (pensamos demasiado o estamos estresados), no podemos relajar nuestra mente y, a menudo, no dormimos bien. Necesitamos algo que alivie este exceso de energía, algo que se consigue fácilmente con un masaje en los pies”, expresa Lawrence Taw, médico director del Centro de Medicina Este-Oeste de la UCLA, Torrance.

Se trata de "algo sencillo que cualquiera puede hacer". El momento ideal para masajearlos es por la noche antes de acostarse. Taw detalla que existe todo un corpus de conocimientos acerca de la reflexología -una técnica de masaje que consiste en aplicar presión en puntos específicos de las manos o pies- que en realidad son puntos de acupresión.

Se puede conseguir una pelota de golf o de tamaño semejante, o un rodillo. Basta con hacer rodar cada pie sobre ellos. Para proporcionar una mayor sensación de relajación, Lawrence sugiere combinarlo con el cierre de los ojos y la realización de respiraciones profundas.

Con información de UCLA Health.