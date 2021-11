La escandalosa boda Santiago Nieto y Carla Humphey

La boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey arrancó el viernes con un coctel de recepción para ir poniendo a tono a los invitados para el gran día. La ceremonia religiosa y luego la civil fue entre las 7:00 y las 9:00 de la noche del sábado.

La cena inició a las 10:00 de la noche con una esfera de carpaccio con aguacate y tártara de atún. Los ravioles rellenos de queso brie con sorbete

El baile arrancó pasada la medianoche con un DJ que puso de todo pero se centró más en temas ochenteros y de los noventa. Con "I don't want to miss a thing" ("No quiero perderme nada") de Aerosmith, los novios abrieron pista.

La fiesta terminó poco después de las cinco de la mañana, donde más de 300 invitados brindaron con Moet Chandon, además hubo vino tinto, distintas marcas de whisky y digestivos después de la cena.

Para cerrar, un brunch en los jardines del hotel Santo Domingo de Antigua, Guatemala.