Santiago Nieto y Carla Humphrey, consejera del INE, se casan en Guatemala

El enlace fue confirmado por el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil.

El portal de noticias Infobae, reportó que el destino para la boda habría sido elegido ante la posibilidad de un atentado por el crimen organizado.

La exsecretaria de Turismo aseguró a través de redes sociales no haber cometido "ninguna actividad ilícita", esto porque medios nacionales reportaron que el pasado 5 de noviembre un vuelo privado con 12 pasajeros aterrizó en Guatemala desde Toluca, al ser inspeccionados se les decomisaron entre 35 y 25 mil dólares en efectivo no declarados.

El periodista Darío Celis reportó que la exsecretaria se encontraba entre los pasajeros e iba acompañada del productor teatral Alejandro Gou Boy. Los viajeros pretendían ingresar de forma ilegal miles de dólares en efectivo.

Félix Díaz manifestó que se trasladó en vuelo privado y desmintió que fuera detenida y que el viaje fuera pagado por un proveedor.

La salida de la funcionaria ocurrió horas antes del inicio del Gran Premio de México, evento a realizarse en la capital del país.

Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia.