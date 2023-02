'Yo sentí en ese momento que estaba enamorada’, Gloria Trevi habla del momento más oscuro de su vida

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, conocida simplemente como Gloria Trevi, es una de las estrellas más importantes de la música, no solamente en México, sino de la población latina y el mundo. A lo largo de más de 30 años de carrera ha logrado tener un amplío repertorio con éxitos como Todos Me Miran, Con los Ojos Cerrados y Ábranse Perras, que miles de sus fans corean en sus conciertos.

Sin embargo, la carrera y la vida de Gloria Trevi no siempre han sido perfectas. En sus 54 años de vida ha tenido que enfrentar momentos muy oscuros: acusaciones que la llevaron a prisión, la pérdida de una hija y las críticas de sus detractores.

El inicio de su carrera tiene sabor amargo, pues se cruzó con Sergio Andrade, el hombre que le dio fama durante la década de los años 90, aunque también sería él quien la llevó a saber lo que estar privado de la libertad en una cárcel en Brasil, durante cinco meses, y luego ser trasladada a Chihuahua en donde estuvo por casi cinco años.

En palabras de la propia Gloria, “Para mí él era el Rey Midas, yo sentía admiración y él supo hacer que yo la confundiera con amor”, según contó en una íntima entrevista para el programa Viajando con Chester, de la señal Cuatro.

Hay que recordar que cuando Gloria conoció a Andrade, él era un conocido productor musical de 35 años de edad, mientras que Gloria era una adolescente de 15 años, que había ganado un concurso y tenía un sueño: cantar.

“Yo sentí en ese momento que estaba enamorada de ese señor, pero era del espejismo que él fabricó ante mis ojos. Él no era realmente como yo le idealicé. Tener 15 años y creer que te las sabes todas, a todos nos ha pasado”, añadió la cantante. “Me enamoro de la persona incorrecta y luego esta persona me dice tú y yo no somos nada, solamente soy tu mánager”, continuó la artista.

Algo que también dijo en la entrevista, fue que Andrade la hacía alejarse de su entorno, de sus amigos, y vida real: “Él me decía que tenía que mantener un misterio. Me hacía ver que era algo normal, me decía que Michael Jackson no se iba de fiesta con los amigos”.

Además, en la entrevista recordó que estuvo 17 años bajo la influencia de Andrade.

“17 años no corren a favor haciéndote madurar, corren en contra. A los 30 años yo estaba tan quebrada, me sentía vieja, decadente. No me sentía ni amada, ni bonita… Y hoy, que tengo 54 años, me siento espectacular. Me siento más joven que cuando tenía 20 años, porque eso es lo que logra una persona que te golpea la autoestima, pero he sobrevivido a todo eso”, agregó.

Fue en 1999 que Gloria entró a prisión, Sergio Andrade era buscado por maltratar y abusar de chicas menores bajo la promesa de éxito y fama; en tanto, Gloria era señalada por presuntamente ser cómplice de buscar y atraer a las víctimas. Sin embargo, en septiembre de 2004, Gloria salió libre luego de ser absuelta y exonerada por el Séptimo Penal de Chihuahua, por los delitos de rapto y corrupción de menores en agravio de Karina Alejandra Yapor. Esto luego de que no se encontraron pruebas suficientes en su contra, además de que fue considerada como una víctima más de Sergio Andrade.

SURGE UNA NUEVA DENUNCIA

De acuerdo a la revista Rolling Stone, surgió una nueva demanda en contra de Trevi, la cual fue presentada a finales de 2022.

Fue a través de un texto de la revista Rolling Stone en donde se habla de la nueva demanda que enfrenta la intérprete de Pelo Suelto, en torno al caso del Clan Trevi-Andrade. Según señala la publicación, esta demanda se presentó a finales del 2022 en Los Ángeles, California.

"La nueva denuncia obtenida por Rolling Stone se presentó poco antes de la fecha límite del 31 de diciembre para una ventana de 'retrospectiva' de tres años que levantó temporalmente el estatuto de limitaciones en las denuncias de agresión sexual infantil en California", señala el texto que tradujo Excelsior.

El texto añade que se mencionan a dos personas supuestas responsables, es decir, la cantante y el productor.

"Tenían 13 y 15 años, respectivamente, cuando Trevi se les acercó en público y los atrajo para que se unieran al supuesto programa de capacitación musical de Andrade al promocionarlo como una oportunidad de élite para crear estrellas. Las víctimas dicen que Trevi las preparó para convertirse en esclavas sexuales de Andrade y qué gran parte de su abuso ocurrió en el condado de Los Ángeles", señala la publicación del medio especializado en música.

"(Gloria Trevi y Sergio Andrade) usaron su papel, estatus y poder como una estrella pop mexicana conocida y exitosa, y un productor famoso, para obtener acceso, preparar, manipular y explorar (a las víctimas) y forzar el contacto sexual con ellas durante un curso".

GLORIA TREVI RESPONDE

Después que surgió la noticia de la nueva denuncia en contra de Gloria Trevi, la artista compartió un comunicado en sus redes sociales para aclarar la situación.

“Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando cosas sobre mí sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia.

Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgados en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta.

Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado, por esa razón soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores, les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos, yo seguiré adelante, trabajando, y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso”.