'Son acusaciones falsas', Gloria Trevi habla tras ser acusada de tener una red sexual

Este 5 de enero Gloria Trevi fue nuevamente demandada en Estados Unidos de haber atraído presuntamente a menores de edad a una red sexual secreta en México.

En la demanda, la cual fue dada a conocer a través de la revista The Rolling Stone, se dio a conocer que las presuntas víctimas “tenían 13 y 15 años, respectivamente, cuando Trevi se les acercó en público y los atrajo para que se unieran al supuesto programa de capacitación musical de Sergio Andrade”.

Se argumentó que “las víctimas dicen que Trevi las preparó para convertirse en esclavas sexuales de Andrade y qué gran parte de su abuso ocurrió en el condado de Los Ángeles”.

Tras esta denuncia, una vez más salió a la luz el caso del Clan Trevi- Andrade, en donde cientos de usuarios inundaban las redes sociales de diversas críticas y comentarios en contra de las dos personas involucradas.

Esto provocó que mediante su cuenta de Twitter, Gloria Trevi lanzara un comunicado argumentó que todas estas acusaciones ya habían sido resueltas con anterioridad.

“Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusas injustamente de crímenes que no cometí”, comenzó.

Posteriormente, Trevi comentó que una corte en México ya había revisado estos casos.

“Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace 25 años y que ta fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salió absolutamente absuelta”.

“Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencia y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado”.

Al finalizar, la cantante hizo un llamado en donde le pidió al público “ver más allá de titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos”, asegurando que ella seguirá adelante, trabajando y defendiéndose para “obtener justicia en este caso”.