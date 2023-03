Vacaciones de Semana Santa: ¿Hay días de descanso para los trabajadores en México?

Debido a la reunión del Consejo Técnico Escolar, los alumnos de nivel básico en México tendrán un adelanto en sus vacaciones de Semana Santa, por lo que muchas familias ya alistan las maletas. En tanto, también son varios los trabajadores que se preguntan si, por ley, ellos también deberán tener días de descanso.

Aunque las vacaciones de Semana Santa están marcadas en el calendario de la Secretaría de Educación Pública de forma oficial y obligatoria, el escenario para los trabajadores mexicanos es totalmente distinto.

La Ley Federal del Trabajo señala que no hay días de descanso obligatorios por el Jueves y Viernes Santos, ni por el Sábado de Gloria o Domingo de Resurrección, por lo que los empleados no tienen respaldo legal para no trabajar esta Semana Santa.

Sin embargo, la decisión de dar o no los días de asueto depende de cada empresa, ya que algunas sí otorgan esos días libres con motivo de las celebraciones religiosas.

Para los alumnos, que sí tienen vacaciones de forma oficial, el calendario del ciclo escolar 2022-2023 de la SEP marca que este periodo de descanso comprenderá del 31 de marzo al 14 de abril próximo, pero, por la reunión del Consejo Técnico, el 31 de marzo ya no se contemplan actividades y este jueves 30 será el último día formal de clases, las cuales se retomarán hasta el 17 de abril de 2023, debido a los fines de semana.

En cuanto a los empleados mexicanos, tendrán que esperar hasta el 1 de mayo, en que se celebra el Día del Trabajo, para tener un día de descanso obligatorio y formalmente marcado en la ley.