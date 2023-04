Un plato saludable para los niños

La alimentación de los menores debe ser balanceada. No puede decantarse por un vegetal u otro, sino que deben combinarse diferentes tipos para que adquiera los nutrientes necesarios, además de que permite que los platillos sean interesantes.

Por esa razón, expertos en nutrición de Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard creó el “Plato para comer saludable para niños”, a fin de que los más pequeños tengan una guía visual que les ayude a elegir de mejor manera el modo en que se alimentarán. Así es como se divide:

División

La mitad del plato debe tener frutas y verduras de diferentes colores, mismas que deberán ser las colaciones entre comidas. La otra mitad del plato deberá tener granos enteros y proteínas saludables, como la que otorgan el pollo y el pescado.

Frutas y verduras

La variedad es la que permite que el plato no sólo sea atractivo, sino que haya ingesta de diferentes tipos de nutrientes esenciales. Los especialistas de Harvard, al mismo tiempo, no consideran a la papa como una verdura. Las frutas deben consumirse enteras o en rebanadas, pero no en jugos.

Granos integrales

Se pueden elegir también alimentos hechos a base de granos y que no hayan sido muy procesados. Se buscan este tipo de granos por su menor impacto en el azúcar de la sangre o insulina, en comparación con el arroz blanco, pan blanco o pasta.

Las proteínas

Pueden ser leguminosas como legumbres, garbanzos, lentejas o frijoles, guisantes, chícharos, nueces, semillas. También hay proteína animal, como las antes mencionadas: pollo, huevo y aves. Por el lado contrario, si bien las carnes rojas, como el cerdo o la res, también tienen proteína, se recomienda limitar su consumo, al igual que con los embutidos.