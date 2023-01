Todos podemos contribuir con un verso

A diario me receto un poema.

Hoy, dado las circunstancias, me prescribí Los amorosos de Jaime Sabines.

Al releer este poema reflexioné en que en una relación amorosa es común pensar que con dar y sentir amor basta, pero no, es más basto lo que ocurre cuando dos personas se aman. Ya no es pensar en uno, es pensar en dos, desprenderse del ego, pero no de la razón.

El amor transforma, y deforma, es la dialéctica de su poder lo que nos va dando forma. Yo, por ejemplo, no soy la misma de ayer. Soy, tal vez (o fui), la amorosa a la que se refiere Sabines: me preocupa el amor, creo (creía) que: “El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro”.

Soy la insaciable, la que no puede dormir, porque si se duerme, se la comen los gusanos. Mi corazón me dice que nunca he de encontrar, pero no encuentro, busco. Vivo al día. Dicen que soy una romántica empedernida, enamorada del amor. Y sí. Pero, luego, algo pasa y tiembla, y me regresa la razón. Pienso: no puedo vivir así, rendida al sentimiento nomas porque sí.

El amor puede ser una condición, pero también una decisión. Y frente a la persona que amo, no puedo ser la amorosa que propone Sabines: la que abandona, la que cambia, la que olvida.

Mi corazón me dice que ya encontré, que ya no soy una loca sin Dios y sin Diablo. ¡Ya no estoy sola! Soy una amorosa, pero, no al estilo Sabines.

Antes, quizá no, pero hoy amo a consciencia. Sé que un acto mío, un gesto, una decisión… tendrá eco en otro corazón. Amar con raciocinio no es fácil, pero la persona correcta lo hará posible. Por eso, quizá, ahora, mi amor entone, por ejemplo, más con la poética de Benedetti en Táctica y estrategia, donde escribe: “mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos”. Mi amor contemporáneo quiere construir con palabras un puente indestructible.

Dicen que soy una romántica, y sí, puedo anteponer la emoción por encima de la razón y colocar mis sentimientos en el centro de lo que expreso. Antes me sentía cómoda con eso, pero comprendí que aunque no está mal sentir, el compartir la vida con alguien tiene más matices que las mismas sensibilidades. Amar a lo loco y desgarrado no procura un encuentro sano.

Yo puedo escribir poemas sobre estar enamorada, y ser la pareja funcional que mi persona necesita. Ser empática, comprensiva.

El tono poético del amor puede andar por caminos varios. Hay poetas, que cuando los lees, te empapan de miel y a otros a los que les alcanzas a ver la pena. Lo bueno del acto del amor es que sigue dictando poemas.

Pero también hay que escribirlo: un poeta enamorado es un arma de doble filo.

Yo lo dijo Chantal Maillard en su poema: Deseé alguna vez que un poeta me amase:

Deseé alguna vez que un poeta me amase

Ahora duelen sus poemas en mi cuerpo‚/ algo de mí que en él se reconoce hasta quebrar la imagen/ de todo lo que fui/. Ahora deseo que me amase tanto que dejara de amarme/ y sus palabras fuesen nieve/ que el sol de junio fundiese entre mis pechos/‚ allí donde su aliento insiste en acallar/ esta tristeza antigua que siempre me acompaña.

Es posible que la persona que amo jamás imaginó ser amada por una enamorada del amor. Pero aquí estoy intentado ser mejor, y escribiéndole versos.

Aquí uno comparto:

“Te regalo cada renglón con la devoción que se amerita. Te regalaría flores, pero esas se marchitan. Conserva mis letras como la prueba irrefutable que alguna vez existió una tal Dani Cervantes, una loca enamorada que a la mínima provocación te escribía poemas, aunque pensó que ninguna proyectaba la fuerza abrupta con la que te amaba”.

¡Que viva el amor! Querido lector. Recuerde que entre tantas cosas, usted también y todos podemos, a la vida, contribuir con un verso.